Trenta a Lourdes, ballo scatenato coi militari. C. Mussolini: «Indecente» (video)

Partecipando alla cerimonia inaugurale del 61° Pellegrinaggio militare internazionale a Lourdes che aveva per per tema “Cerca la pace… e perseguila”, il ministro della Difesa Elisabetta Trenta si è prodotta in un inatteso fuori programma, lanciandosi in un ballo scatenato sul palco insieme ad alcuni militari. Una performance che è stata accolta con simpatia dai media mainstream, ma che ha lasciato interdetti alcuni osservatori perché giudicata come l’ennesimo atto irrispettoso del decoro delle Forze armate da parte del governo.

Caio Mussolini: «Dal ministro pagina indecente»

«Il video del Ministro Trenta che balla scatenata a Lourdes, aprendo le danze anche a un indegno trenino di Allievi in uniforme, spero sia l’ultima indecente pagina del suo ministero», ha commentato sulla sua pagina Facebook Caio Mussolini, candidato di FdI alle europee e un passato da ufficiale di Marina. Mussolini, rilanciando il video, ha anche ricordato che «fu avviato un procedimento contro il Generale Riccò, reo di aver difeso le nostre Forze Armate dalla retorica antimilitarista e antipatriottica dell’Anpi, spero – ha aggiunto – che oggi venga iniziato un procedimento a tutela del contegno del militare, come previsto dal Testo unico sull’Ordinamento militare». «Intervenga anche il Quirinale, perché siamo dinanzi a un deliberato disegno di smilitarizzazione delle Forze armate da parte di questo governo», è stata quindi la richiesta di Mussolini, che nella sua carriera militare ha raggiunto il grado tenente di vascello.

Se questo é un #Ministro della #Difesa… La nostra amata #Italia merita rispetto prima di tutto dai propri rappresentanti. Per liberarci della #Trenta, vota Fratelli d'Italia e #ScriviMussolini Pubblicato da Caio Mussolini su Domenica 19 maggio 2019