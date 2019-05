Sapienza, studente schiaffeggiato da un militante di Forza Nuova davanti alla polizia (video)

Un ragazzo che usciva dalla biblioteca nazionale a viale Castro Pretorio a Roma è stato colpito da uno schiaffo: a colpirlo uno dei militanti di Forza Nuova che, con Roberto Fiore, si erano dati appuntamento per contestare alla Sapienza l’arrivo dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano. Forza Nuova non nega l’accaduto, ripreso da un video, e così spiega all’agenza Adnkronos l’accaduto: “Un compagno si è infiltrato nel nostro corteo e, una volta in testa, – spiega il militante di Forza Nuova – ci ha insultati chiamandoci ‘merde’ davanti alle guardie”.

