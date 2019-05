Salvini: «Si sciacquino la bocca prima di paragonare i nostri emigrati a chi viene qui a bivaccare»

Stop ai gommoni-taxi nel Mediterraneo. Stop alla retorica buonista dell’accoglienza e ai veti degli alleati grillini sulla politica dei porti chiusi davanti al via vai di imbarcazioni “umanitarie” che scorrazzano davanti alle coste libiche. Matteo Salvini è stanco e la misura è colma: per una imbarcazione fermata, un’altra è pronta a minacciare i porti siciliani con la stampa progressista a fare il tifo e la sinistra a “coccolare” le ong e i clandestini che sbarcano in Italia per bivaccare.

«Io mi arrabbio quando in televisione qualcuno di sinistra mi attacca perché dice “anche gli italiani sono emigrati in giro per il mondo” e io, quando paragonano quelli che arrivano adesso a Torino e a Settimo ai nostri i nonni che andavano a portare sudore e fatica in giro per il mondo, divento una bestia», ha detto in un crescendo il vicepremier leghista nel corso di un comizio elettorale a Settimo Torinese. «Dovrebbero sciacquarsi la bocca prima di paragonare quelli che andavano in miniera in Belgio o a far fortuna negli Stati Uniti, in Svizzera o in Germania a quelli che vengono qua a far casino a 35 euro al giorno», ha aggiunto, ricordando che «quei 35 euro ora li abbiamo dimezzati e guarda caso molte delle cooperative che accoglievano perché erano buone fino a ieri adesso sono sparite».

«Agli attacchi dell’opposizione sono abituato, ma quello che ogni tanto mi incuriosiscono non solo i loro attacchi, ma gli insulti di qualcuno che dovrebbe essere un mio alleato e che sta governando con me», ha aggiunto Salvini riferendosi al M5S. «Ma a me non interessa – ha assicurato il ministro dell’Interno – Vado avanti e mantengo la parola che ho dato agli italiani».