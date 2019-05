Pillon replica alla Moretti sulle tendine: voi una religione ce l’avete, è il livore anti-cristiano (video)

Con un video su Facebook Simone Pillon, il senatore leghista artefice del ddl sulla famiglia, ha voluto replicare alla piddina Alessandra Moretti sulla questione delle tendine che nei cimiteri dovrebbero coprire i simboli religiosi durante le “cerimonie laiche”. Prima Pillon stende una tenda sulla finestra per non mostrare la facciata della chiesa di fronte e poi accusa: “Voi sinistri una religione ce l’avete, è il livore contro i cristiani”. Inoltre Pillon si chiede, e con lui moltissimi altri utenti che hanno trovato bizzarra l’idea di coprire con tendine motorizzate le croci sulle tombe, che fastidio possano dare a un laico i simboli religiosi visto che laico significa solo che non si è chierici, che non si fa parte della Chiesa, mentre evidentemente c’è chi vuol dare al termine laico un’altra valenza: in quest’accezione nuova e del tutto ingiustificata laico significherebbe anti-cristiano o anti-religioso. Solo in quest’ottica i simboli religiosi possono urtare la sensibilità…

