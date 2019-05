Il Kuwait inaugura un super ponte sul mare lungo 36 km (video). E noi siamo fermi a Messina…

Trentasei chilometri, a fronte dei tre e mezzo del progetto per il ponte sullo stretto di Messina. Il Kuwait ha inaugurato il quarto ponte marittimo più lungo del mondo, lo Sheikh Jaber Causeway che prende il nome dall’emiro regnante nel periodo della Guerra del Golfo. La nuova struttura di 36 chilometri è per l’80% sull’acqua e collega Kuwait City a Subiya, dove si sta costruendo una mega-città da 100 miliardi di dollari. Il progetto dovrebbe mobilitare 160 miliardi di dollari nei prossimi 18 anni con investimenti per infrastrutture, tecnologia e comunicazione.