Di Battista, la premier Meloni lo chiama in ospedale. A L’Avana è arrivata l’équipe del Gemelli

Foto: Immago economica / Alessandro Amoruso

La telefonata in serata

Mentre il Fatto Quotidiano rivela che nella serata di ieri la premier Giorgia Meloni ha chiamato Alessandro Di Battista (“È stata gentilissima, una bella telefonata” racconta nel suo articolo Luca De Carolis) A L’Avana sono arrivati Sahra Lahouasnia, la compagna di Alessandro Di Battista e l’equipe sanitaria del Policlinico Agostino Gemelli di Roma pronti a fornire assistenza medica e supporto ai loro colleghi cubani dell’ospedale “Hermanos Ameijeiras” dove da sabato scorso è ricoverato l’ex deputato del Movimento cinque stelle.

I sanitari del Gemelli dovrebbero anche valutare le sue condizioni al fine di determinare quando possa fare rientro in Italia, dal momento che finora è stato considerato “non trasferibile”. Anche Palazzo Chigi, che ha messo a disposizione un aereo sanitario per riportarlo a Roma attende indicazioni dai medici. Quelli cubani al momento hanno escluso qualsiasi possibilità di trasporto, che sarebbe troppo rischioso.

Il ritorno sui social e la foto del cibo, sognando la pizza

Intanto oltre alla premier l’ex parlamentare ha ricevuto anche la chiamata del Ministro degli Esteri, Antonio Tajani e numeri messaggi, tra quali quelli del Ministro Giancarlo Giorgetti. Ed è tornato sui social Alessandro, prima commentando il post di una amica della comunicazione del M5S in cui ha assicurato che ce la metterà tutta, poi rispondendo al famoso pizzaiolo Gino Sorbillo postando addirittura una foto di un piatto con pollo e riso: cibo da ospedale, cubano con scritto: “Vi vengo a trovare presto, ne ho bisogno”.

Il reportage e il messaggio a Travaglio

Il 48enne si trova a Cuba per realizzare un reportage sulle condizioni sull’isola per il Fatto Quotidiano e TvLoft, nell’ambito del progetto ‘La polvere del mondo’. E dal giornale fanno sapere che tra i messaggi fatti recapitare da Di Battista ce ne è stato uno proprio per il direttore: “Dite a Marco Travaglio che vi preparerò un bel reportage”. “Tutti quelli che gli hanno parlato in queste ore confermano che Di Battista è reattivo – continua il Fatto -. Gli hanno scritto in tantissimi, anche degli ex del Movimento. E a moltissimi ha risposto, via messaggio, anche scherzando. Vuole rassicurarli”.