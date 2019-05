Exit poll: Lega primo partito, FdI oltre ogni attesa. Pd verso il sorpasso sul M5S

Gli exit poll danno un quadro chiaro. La Lega primo partito, forte crescita di Fratelli d’Italia, che supera di gran lunga la soglia di sbarramento. Il Pd recupera sui Cinquestelle in discesa e il sorpasso mette a rischio il governo. Forza Italia in discesa. Questi, partito per partito:

Primi exit poll – Porta a Porta

Lega 27 – 31% (17,4 alle politiche; 6,2 alle scorse europee)

M5S 18,5 – 22,5% (32,7 alle politiche; 21,2 alle scorse europee)

Pd 21 – 25%(18,8 alle politiche; 40,8 alle scorse europee)

Forza Italia 8 – 12% (14 alle politiche; 16,8 alle europee)

Fratelli d’Italia 5 – 7% (4,4 alle politiche; 3,7 alle europee)

+Eu 2 – 5 % (2,6 alle politiche)

Sinistra 1 -3 (3,4 alle politiche; 4 alle europee)

Intention poll – Matrix

Lega 26 – 30%

M5S 18,5 – 22,5%

Pd 20,5 – 24.5%

Forza Italia 8 – 12%

Fratelli d’Italia 4 – 7%

+Eu 2 – 5 %