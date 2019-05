Europee, si chiude in grande stile: FdI lancia “100 piazze”, maratona di eventi in diretta Fb

Europee, si chiude in grande stile: FdI lancia “100 piazze”, una grande maratona a Roma di eventi reali e virtuali che si alterneranno, incrociandosi gli uni agli altri. In occasione della chiusura della campagna elettorale per le elezioni europee, FdI ha in programma un gran finale che vede nel ricco carnet degli appuntamenti una serie di eventi di piazza, sia reale che digitale, tutti comunque ripresi in diretta Facebook e accomunati in una grande piazza comunitaria.

“100 Piazza”, la lunga maratona di chiusura elettorale di FdI

In occasione della chiusura della campagna elettorale per le lezioni europee Fratelli d’Italia lancia l’iniziativa “100 Piazze”, una sequenza impressionante di eventi reali e virtuali che saranno svelati nel corso della giornata e culmineranno in una lunga diretta Facebook a Largo S. Carlo al Corso (Roma) dalle ore 12.00 alle 18.00. La lunga maratona di chiusura, annunciata in una nota dal commissario romano di FdI, Massimo Milani, «alternerà momenti di piazza reale a intersezioni con quella virtuale: i due “mondi” s’incroceranno lungo l’intero arco della giornata mentre il web darà conto di tutte le “100 piazze” che saranno animate nei vari quadranti della Capitale. Una grande agorà, uno spazio aperto e vitale che parlerà di Roma, di Italia, di Europa e di come #cambiare tutto».