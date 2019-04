E questo sarebbe il nuovo? Il cambiamento? Che pena, Luigi Di Maio, che trova la maniera per un altro derby – finto – con Matteo Salvini. Ora addirittura sul 25 aprile. E’ evidente che si è in presenza di una recita collettiva. Oppure il papà non gli ha spiegato bene la storia. E chissà che ne pensa Vittorio Di Battista, padre dell’amico-nemico Alessandro.

Solo commiserazione

Pur di raccattare voti a sinistra, Di Maio si è cimentato in una sparata partigiana a cui non crederà nessuno. Ma è fatto così. E si è fatto intervistare per dirla proprio male: “Io ho ben chiaro da che parte stare il 25 aprile, dalla parte dei nostri partigiani che ci hanno liberato, non dalla parte di chi parla male dei partigiani o di chi vuole dire che il 25 aprile non è stato il giorno della Liberazione”.

La dedichiamo a quanti, da destra, hanno rincorso in questi anni Grillo e i suoi devoti. Perché Giggino il Tapino ignora quante divisioni e lacerazioni quella data rappresenti per chi stava dall’altra parte. Generazioni intere hanno sofferto l’assenza di una volontà di pacificazione nazionale e queste dichiarazioni sono destinate a rinfocolare odio. O commiserazione, se si vede chi l’ha fatta.

Un giovane leader tanto vecchio

E soprattutto fa venire il voltastomaco il motivo per cui ha detto quelle cose. Siccome Salvini – per motivi suoi – ha fatto sapere che il 25 aprile preferisce stare a Corleone “per liberare l’Italia dalla mafia”, Di Maio non ce l’ha fatta a stare zitto. E, come si vede nel video, si è messo davanti ad una selva di microfoni per sparare la sciocchezza del giorno. “Io – ha detto – festeggerò il 25 aprile perché è un giorno importante per la nostra storia. Poi 365 giorni all’anno noi contrastiamo le mafie e la corruzione. Ma quel giorno, importante per la nostra nazione, non ci sono due parti che si combattono“.

Eppure, fior di storici raccontano la guerra civile in Italia e adesso arriva fresco fresco Luigino a raccontarci come andò. Negando valore, esistenza, rispetto ai soldati che stavano dall’altra parte. E’ una vergogna che un giovane leader si mostri tanti vecchio.