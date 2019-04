“Non sfiliamo con gli antisemiti”. Associazione Pro Israele diserta il 25 aprile

L’Associazione Chenàbura Sardos Pro Israele non partecipa “alla sfilata di Cagliari del 25 aprile non ritenendo opportuna la presenza delle bandiere palestinesi e tantomeno la loro accettazione perché rappresentano chi allora era alleato dei nazisti e dei fascisti antisemiti e che collaborarono alla Shoah e ancora oggi sono capofila dell’antisemitismo mondiale”. Lo afferma Mario Carboni, Presidente dell’Associazione Chenàbura Sardos pro Israele, in merito alle celebrazioni del 25 Aprile a Cagliari.

“Il 25 aprile non scendiamo in piazza”

”L’Associazione celebra la giornata con un suo evento dedicato a chi da parte ebraica lottò e cadde nella Resistenza in territorio italiano”, aggiunge. Nella sede di Via Lamarmora, a Cagliari, alle 19 il 25 Aprile si terrà la commemorazione dei fratelli Sereni, Enzo, Enrico ed Emilio dei quali Enzo paracadutato dietro la Linea Gotica venne catturato, torturato e poi fucilalo a Dachau.