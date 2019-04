Indagine choc a Lucca, arrestati 3 ultra 50enni: sono accusati di atti sessuali con ragazzine neanche 14enni

Lo specchio terrificante di una realtà sempre più violenta e degradata: questo riflette l’indagine coordinata dalla Procura di Lucca e arrivata al suo culmine con l’arresto di tre uomini di 50, 53 e 60 anni, con l’accusa di aver compiuto atti sessuali con ragazzine di meno di 14 anni.

Lucca, arrestati 3 uomini accusati di atti sessuali con ragazzine di meno di 14 anni

Un capo d’imputazione che segna una linea di confine tra l’aberrazione e la malattia sempre più sottile, che ha portato i Carabinieri della Compagnia di Viareggio, all’esecuzione dei tre fermi. E allora, in uno dei tre casi, quello del 53enne, l’accusa è di aver compiuto, tra giugno 2018 e gennaio 2019, atti sessuali, tra cui baci e palpeggiamenti, con due ragazzine che hanno meno di 14 anni; e in alcuni casi gli abusi sono avvenuti anche contro la volontà delle minorenni. Il 60enne, invece, è andato anche oltre: tra giugno 2016 e dicembre 2018 ha compiuto atti sessuali con una ragazzina e ha avuto diversi rapporti sessuali con un’altra minore. Infine, il 50enne è accusato di aver compiuto, nel periodo da agosto 2018 a gennaio 2019, atti sessuali completi con una ragazzina di età inferiore ai 14 anni. Gli episodi sono avvenuti non solo nelle abitazioni degli uomini, ma anche in zone appartate, o all’interno delle autovetture dei 3 arrestati.

Il punto sulle indagini culminati nei 3 fermi di oggi

Sul fronte degli esiti dell’inchiesta, dunque, nei confronti dei tre uomini è stata emessa un’ordinanza di applicazione di misura cautelare agli arresti domiciliari firmata dal gip di Lucca, Antonia Aracri, su richiesta del pubblico ministero, Sara Polino. Le indagini sono scattate da una segnalazione ricevuta dai Carabinieri da parte di alcune minori che avevano ricevuto particolari attenzioni dai tre uomini e da altre persone che avevano notato i rapporti particolari, in alcuni casi anche morbosi, tra i tre e le minori. Il 53enne, inoltre, era già stato arrestato in flagranza dai Carabinieri poiché sorpreso a palpeggiare e baciare una minore contro la sua volontà. L’uomo si trovava già agli arresti domiciliari: ma non è bastato…