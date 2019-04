Chi nell’ambito morale «nega alla Chiesa un’ultima competenza dottrinale, la costringe al silenzio proprio dove è in gioco il confine fra verità e menzogna». È uno dei passaggi più forti della lunga letterta con la quale il Papa Emerito Joseph Ratzinger propone una rìflessione sulla piaga delle pedofilia all’interno della Chiesa. Per la verità, leggendo il testo (pubblicato in anteprima dal Corriere della Sera), di passi”forti” se ne incontrano parecchi. Si respira, leggendo questi pensieri di Ratzinger, un’atmosofera che avevamo dimenticato. Torna la Chiesa come dispensatrice di verità e di certezze per credenti e non credenti. Il bergogiano «chi sono io per giudicare?» al tema della unioni gay apprtiene a un altro mondo.

Due grandi notizie

In questa lettera di Ratzinger sono contenute due, grandi notizie. Prima notizia: il Papa Emerito c’è e fa sentire la sua voce nei momenti importanti. Seconda notizia: il male morale della Chiesa, come pure della società contemporanea, nasce nel ’68, un male generale che ha prodotto anche il male particolare della pedofilia. È un notevole ribaltamento di prospettiva rispetto al pensiero oggi dominante, il pensiero che vuole la pedofilia come una sorta di male “specifico” della Chiesa cattolica e di cui i fedeli e le gerarchie devono provare vergogna. Per Ratzinger è vero tutto il contrario: è la diminuzione di “cattolicità” a diffindere comportamenti indegni e ributttanti in una parte del clero. E questo perché la formazione dei giovani sacerdoti è stata intossicata dalla tendenze del tempo storico, a partire da quella “rivoluzione sessuale” che proprio nel ’68 trovò la sua primaria origine culturale e politica.

Due frasi revelatrici

A questo punto è lecito chiedersi: perché questo forte intervento proprio ora? Perché, proprio ora, il Papa Emerito un concetto di fede e di Chiesa che sembrano decisamete distanti da quelli proposti dall’attuale Pontificato? Viene da pensare che, con questo intervento, Papa Ratzinger abbia voluto mandare un messaggio ai cattolici anti-Bergoglio prevenendo e disattivando il sempre più paventato “scisma” . Lo fanno immagine soprattutto due frasi. La prima è quando, indicando soluzioni alla crisi morale della Chiesa, il Papa Emerito afferma: «Cosa dobbiamo fare? Dobbiamo creare un’altra Chiesa affinché le cose possano aggiustarsi? Questo esperimento già è stato fatto ed è già falli­to. Solo l’amore e l’obbedienza a nostro Signore Gesù Cristo possono in­dicarci la via giusta». Come a dire: le critiche alle forze, bergogliane, oggi egemoni all’interno della Chiesa non devono portare alla “separatezza” men che mai alla “separazione” dei buoni cattolici, La seconda è in questo singolare inciso: «… Pur non avendo più da Emerito alcuna diretta responsabilità». “Diretta” responsabilità? Perché Raztiger sente il bisogno di ribadirlo? Forse intende dire che una “indiretta” responsabilità comunque la svolge nel governo della Chiesa? Se è così, il messaggio agli anti-Bergoglio sembra chiaro: «Io comunque ci sono, E non menesono mai andato. Pazientate»