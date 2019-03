Unvs, nasce la sezione romana “Marcello Garroni”: tra sport e difesa dei valori

Costituita a Roma il 9 Marzo 2019 presso l’ Auditorium del Palazzo delle Federazioni in Viale Tiziano n. 74, la sezione romana “Marcello Garroni” va ad ampliare la grande famiglia dell’Unvs (Unione Nazionale Veterani dello Sport), associazione ufficialmente riconosciuta dal Coni come “associazione benemerita”. Il consiglio direttivo, nella persona del suo presidente Giuliano Camera, riconosciuto maestro di karate a livello internazionale nonché presidente del comitato romano e vicepresidente regionale di un Eps riconosciuto dal Coni, ha voluto omaggiare Marcello Garroni quale persona di assoluto rilievo in ambito sportivo, già Membro Cio, ideatore e fondatore della Scuola dello Sport, segretario generale della XVII^ Olimpiade di Roma del 1960, Stella d’oro del Coni, intitolandogli la sezione romana neocostituita e affidandone la presidenza onoraria al figlio Sergio. Le 144 sezioni che compongono l’ Unvs , dislocate su tutto il territorio nazionale, promuovono iniziative sportive di assoluto rilievo, gestite sia in autonomia locale che in sinergia laddove richiesto dal carattere e dalle dimensioni dell’evento. Gli oltre 11000 associati che oggi compongono la grande famiglia dell’Unvs, condividono la stessa passione per lo sport così come la volontà di diffonderlo, in particolare tra i più giovani, creando vincoli amicali e di fratellanza. Da evidenziare non ultimo il pregevole sforzo dell’associazione a sostegno delle categorie svantaggiate, la lotta al doping e alla violenza nello sport.