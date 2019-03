Michele Bravi, il tweet dopo l’incidente. E i fan lo “abbracciano”: «Non mollare»

«Sto cercando di costruire piano piano la realtà. Vi voglio bene». Poche semplici parole, affidate ad un tweet a quattro mesi dall’incidente che lo ha visto coinvolto e in cui una donna ha perso la vita: Michele Bravi esce per qualche attimo dal suo silenzio con un messaggio via social. Immediata la reazione dei fan che hanno ritwittato il messaggio e risposto alle poche parole del cantante. Il suo nome, in pochi minuti, è diventato trending topic su Twitter. Tanti i messaggi di affetto e di supporto, tutti dello stesso tenore: “Non mollare”, “ti aspettiamo”, “quando sarai pronto a tornare, ci troverai nello stesso posto”.

Michele Bravi e l’incidente mortale

Bravi lo scorso 22 novembre era alla guida della sua auto e stava facendo inversione di marcia in via Chinotto, a Milano, quando si è scontrato con la moto che proveniva in senso opposto. Bravi si è fermato a prestare i primi soccorsi ma la donna in sella al ciclomotore è deceduta all’ospedale San Carlo circa un’ora dopo l’incidente. Subito dopo il cantante aveva scelto di annullare i live previsti a Milano e a Roma nei giorni successivi. «Quanto accaduto – scriveva lo staff del cantante su Facebook – ha certamente e intimamente sconvolto le vite di tutti coloro che erano legati alla persona che non c’è più e a Michele. In questo momento, nel rispetto del dolore di tutti, gli impegni professionali presi in precedenza saranno annullati». E «vi preghiamo di rispettare il silenzio di Michele, in modo che chi di dovere possa fare il proprio lavoro senza interferenze».