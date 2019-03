Al congresso della famiglia ci vanno “gli sfigati”. Se Di Maio parla come Monica Cirinnà…

Il vicepremier Luigi Di Maio, ospite di Giovanni Floris a DiMartedì, ha replicato a chi gli chiedeva conto della partecipazione del ministro leghista Lorenzo Fontana al Congresso mondiale della famiglia a Verona, proclamatasi “città della vita”, che si svolgerà dal 29 al 31 marzo: quelli che vanno a quel congresso più che di destra sono “sfigati”, commenta Di Maio, e assicura al contempo che finché ci sarà il M5S al governo i diritti delle donne non saranno toccati. Contro l’iniziativa del Congresso della famiglia si sta scatenando una battaglia mediatica senza precedenti, con la rete femminista “Non una di meno” – quelle che hanno imbrattato la statua di Montanelli, per intenderci – che annuncia una contromanifestazione a Verona per il 23 marzo. Tra i relatori al Congresso ci saranno anche Salvini e il ministro dell’Istruzione Bussetti. Nonostante ciò il governo avrebbe ritirato il patrocinio alla manifestazione, ma il ministero della Famiglia sostiene che “non risulta alcuna richiesta di revoca del patrocinio al World Congress of families di Verona”. In pratica, al di là di come si possa pensarla in merito, si imputa ai soggetti che hanno organizzato il meeting il fatto di parlare di “famiglia naturale”. Ciò viene considerata un’aberrazione… E questo la dice lunga sul grado di liberalità di chi si oppone a iniziative del genere. In pratica siamo tutti obbligati a pensarla come Monica Cirinnà: chi crede nella famiglia fa una vita di “me..a”. E Di Maio sembra legittimare con le sue parole questi atteggiamenti.