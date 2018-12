Pensioni d’oro, Salvini apre a Di Maio: «Tagliarle è segno di equità sociale»

Salvini si è poi espresso favorevolmente sulla Tav: «Sono favorevole a nuove opere e infrastrutture da nord a sud, l’Italia ha bisogno di crescere, sono favorevole alla Tav. Poi c’è un contratto di governo, stiamo aspettando il rapporto sulla Tav e sui costi, vedremo.. io sono sempre per andare avanti». Sulla manovra e le minacce di procedura Salvini avverte: «Qualcuno vuole che anche da noi ci siano scene come a Parigi? No, io voglio intervenire: sulle imprese, sui poveri, con una manovra equilibrata. Mi rifiuto di pensare che, con quello che sta succedendo, per uno zero in più o in meno qualcuno pensi a sanzioni, a commissariamenti». Quanto al rapporto con l’Ue ha puntualizzato: «Noi non vogliamo uscire da niente, vogliamo stare dentro e cambiare le regole dell’Ue che colpiscono tanti, è come un’assemblea di condominio. Io non sfascio il condominio ma cambio l’amministratore. Si cresce si cambia si ascolta e si migliora. È una fase in cui prevalgono buon senso e concretezza». Infine sulla patrimoniale ha assicurato: «Gli italiani sono dei risparmiatori incredibili: io non vorrei che qualcuno voglia mettere mano sul risparmio e le case degli italiani mettendo una patrimoniale». Alla domanda di Lucia Annunziata su chi potrebbe introdurre una patrimoniale, Salvini ha risposto: «Se qualcuno ti impone le sanzioni allora ti viene da dire metti la patrimoniale. Ma questa è la cosa più lontana dall’idea della Lega, ed è così anche per gli alleati di governo».