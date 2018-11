Irrompe il polo sovranista della Meloni: un sondaggio lo dà tra l’8 e il 14%

di Redazione

Nei sondaggi irrompe il polo sovranista. Che, se confermati, ridisegnerebbero da cima a fondo non solo i rapporti all’interno del centrodestra ma l’intero panorama politico. Secondo il sito Affaritaliani.it, all’interno di Fratelli d’Italia, dai primi di novembre, circolerebbe una rilevazione delle intenzioni di voto che assegna al nuovo soggetto sovranista e conservatore annunciato da Giorgia Meloni e che nascerebbe dalla fusione di FdI con i Conservatori di Raffaele Fitto e con La Destra di Francesco Storace potenziali consensi stimati tra l’8 e il 14 per cento. Percentuali che, allo stato, consentirebbero al movimento di superare Forza Italia (data tra il 7e l’8 per cento) alle elezioni europee del prossimo maggio. Sempre secondo Affaritaliani.it, il nuovo soggetto politico risulterebbe particolarmente forte nel Centrosud. I voti non li succhierebbe alla Lega di Salvini ma proprio a Berlusconi e ai Cinquestelle.

Lo scrive il sito Affaritaliani.it

A conferire credibilità allo scoop di Affaritaliani.it sono anche le notizie che in questi giorni hanno registrato più di un passaggio di eletti nelle assemblee elettive in FdI. In più, tempo un paio di settimane, in un evento pubblico che si terrà nella Capitale sarà Fitto ad annunciare l’ingresso di diversi consiglieri regionali e comunali (non solo pugliesi) nel nuovo movimento sovranista e conservatore.

Con la Meloni anche Fitto e Storace

Al nuovo soggetto guarderebbero, da Nord a Sud, anche esponenti di Forza Italia o ex azzurri. Un nome su tutti è quella della berlusconiana Silvia Sardone, consigliera regionale della Lombardia che – fanno sapere da FdI – «sarebbe accolta con grande entusiasmo» ove mai decidesse di entrare. Nel frattempo, fioccano le previsioni su se e come il nuovo soggetto politico inciderà rispetto al quadro politico nazionale. In molti confidano che un risultato a doppia cifra alle Europee potrebbe indurre Salvini a mollare Di Maio per andare alle elezioni politiche con la nuova destra.