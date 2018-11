Clandestini in Sardegna, FdI: “Da anni in Algeria opera un’agenzia di viaggi”

di Redazione

Sono andate avanti senza soluzione di continuità le ricerche degli otto migranti dispersi nelle acque del Canale di Sardegna, annegati venerdì pomeriggio a poca distanza dall’Isola del Toro, a sud dell’Isola di Sant’Antioco, nel Sulcis. Al momento stanno operando due pattugliatori della Guardia di Finanza, il G204 e il Pv 7 Paolini, e la motovedetta Cp 812 della Guardia Costiera, assistiti da un mezzo aereo Frontex. Ieri pomeriggio ha operato nell’area di ricerca anche l’aereo Manta10-30 della Guardia Costiera, arrivato da Pescara. Le ricerche dei dispersi non hanno ancora dato nessun esito. Intanto la procura di Cagliari ha aperto un’inchiesta sull’episodio, sentendo nuovamente a sommarie informazioni i tre superstiti, che sono stati trasferiti al Cpa di Monastir (Ca). Venerdì, secondo quanto spiega la Guardia Costiera, l’elicottero Frontex ha individuato un barchino in avaria con 3 persone a bordo a circa 16 miglia Sud Ovest da Capo Sperone di Sant’Antioco, tratti in salvo successivamente dalla motovedetta Cp 812.

“Provo sincero dispiacere e rammarico per i corpi di giovani algerini recuperati nel mare al largo delle coste del Sulcis ma c’è anche il rammarico che questa tragedia si sarebbe potuta evitare se fossimo stati ascoltati e se le nostre proposte messe in campo” dichiara il capogruppo di Fratelli d’Italia in Commissione Difesa alla Camera dei deputati Salvatore Deidda. ” Oramai da anni si sono moltiplicati i viaggi dalle coste algerini, in particolare da Annaba tanto che esiste la pagina Facebook Haraga dz che racconta o viaggi di chi intraprende l’attraversata”, continua Deidda, ” un viaggio come se fosse un gioco, una gara tra ragazzi molto giovani accompagnati da alcuni pregiudicati per droga o rapine o addirittura sospettati di terrorismo, fermati alcune volte prontamente, altre dopo ulteriori eventi criminosi”. “Un gioco e un viaggio pericoloso gestito da chi? Abbiamo chiesto chiarezza, abbiamo chiesto controlli in mare aperto e al largo dell’Algeria anche per bloccare queste partenze che hanno portato migliaia di persone all’anno” conclude Deidda ” Oggi si è forse capito che non è un gioco, che esiste in questa tratta una faccia cattiva e criminale ( dove sono gli scafisti che hanno minacciato con il coltello e sottratto il motore?). Ringraziamo le Forze dell’ordine, la Guardia Costiera per il lavoro che svolgono sempre ma come richiesto a più riprese al Governo serve un blocco d navi militato per il controllo del mare al largo”. Da anni infatti esiste in Algeria una vera e propria agenzia di viaggi per clandestini con direzione Sardegna.