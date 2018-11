Sos fascismo. La Boldrini ci riprova: chiudiamo per legge CasaPound e Forza Nuova

di Alessandra Danieli

Laura Boldrini ci riprova. L’ex presidente della Camera, ossessionata dai démoni del fascismo, torna all’attacco. “Casa Pound e Forza Nuova sono formazioni politiche di carattere neofascista e in quanto tali vanno chiuse, perché incostituzionali”. Con una proposta di legge ad hoc formata da 5 articoli, primo firmatario il deputato civatiano Luca Pastorino, Leu scende in campo contro i due movimenti di estrema destra, sulla scia della ormai fatidica proposta di legge del dem Emanuele Fiano, altrettanto ridicola e antistorica.

La Boldrini vuole chiudere per editto CasaPound

Il provvedimento, scrive Pastorino nella relazione di presentazione alla Camera, “è finalizzato a un immediato intervento, che semplifichi e giurisdizionalizzi la procedura di sospensione dell’attività e dello scioglimento di movimenti, associazioni o partiti politici, più o meno organizzati, di matrice fascista e antidemocratica che inneggiano all’odio e alla discriminazione razziale, etnica e religiosa”. Il copione è sempre lo stesso, gridare all’untore, soffiare sul fuoco di un presunto pericolo razzista-fascista-sovranista. “L’attualità – si legge nella proposta del partito di Laura Boldrini – è costellata di gravi episodi che sembrano provenire da un passato evidentemente non così remoto e si attesta una preoccupante e crescente normalizzazione di fascismo, razzismo e xenofobia”. Per Pastorino, insomma, ”è compito della politica nonché delle istituzioni democratiche porre un chiaro argine a tale deriva”. ”Nel nostro ordinamento – scrive il segretario d’Aula di Leu- è presente una normativa che punisce chi propaganda idee discriminatorie, chi commette o istiga a commettere atti di natura razziale, etnica, nazionale o religiosa, chi organizza movimenti che hanno tra i loro scopi quelli indicati o partecipa ad essi. Tuttavia, i meccanismi ad oggi in vigore volti alla sospensione cautelativa dell’attività e allo scioglimento di tali organizzazioni sono presenti in disposizioni distinte, farraginose, inefficaci e, purtroppo, di fatto inapplicate”. Morale: mettere nero su bianco un bel provvedimento unico per mandare a casa per editto, con un termine impronunciabile “giurisdizionalizzare”, due movimenti politici avversari con buona pace del pluralismo culturale, della libertà di espressione e della democrazia.