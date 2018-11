Africano minaccia donna perché non lo vuole sposare: “Al mio Paese si fa così”

di Redazione

Ennesimo episodio di violenza sulle donne da parte di un immigrati in Italia. La Polizia di Lucca ha arrestato un 29enne cittadino della Guinea, “rifugiato”, per stalking, minacce e resistenza a pubblico ufficiale. Gli atti persecutori sono stati commessi ai danni di una educatrice conosciuta durante le attività organizzate da un centro di accoglienza, nel centro storico di Lucca, e dal quale in seguito è stato allontanato a causa dei suoi atteggiamenti violenti e anti sociali. Il 29enne si era innamorato a tal punto che aveva deciso di sposare la donna non ammettendo il suo rifiuto. Più volte, infatti, aveva detto che, nel suo Paese, “l’uomo sceglie la donna, e lei non può rifiutarsi”. Da circa un anno, quindi, la perseguitava, senza usare violenza. Fino ad oggi, quando l’ha intercettata in un bar e l’ha stretta ad un braccio brandendo una pietra. I clienti del bar hanno aiutato la donna e chiamato il 113. Al loro arrivo gli agenti sono stati costretti ad affrontare fisicamente il profugo, che continuava a brandire la pietra. Arrestato per violenza al pubblico ufficiale, è stato processato per direttissima in tarda mattinata. Il giudice ha disposto per lui l’obbligo di firma e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima.