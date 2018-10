Migranti, Gasparri: «La “Mare Ionio” è un taxi per clandestini. Va bloccata»

di Redazione

«Ritornano i taxi del mare pro clandestini. È inaccettabile l’iniziativa della nave “Mare Ionio”, che ripropone l’attività di quelle che ho definito più volte i “Leoncavallo del mare”. Centri sociali, organizzazioni di ogni tipo e di ogni genere di sinistra, con questa nave vogliono rinnovare le imprese delle Ong che bloccammo già noi con la nostra indagine conoscitiva in Senato nella scorsa legislatura e che adesso hanno trovato porti chiusi giustamente in Italia». Così il senatore di Forza Italia, Maurizio Gasparri, sull’operazione “Mediterranea”, promossa da alcune associazioni come Arci, Ya Basta Bologna e Sea Watch e finanziata, tra gli altri da Nichi Vendola e Nicola Fratoianni.

«Quella di Mediterranea è un’azione di disobbedienza morale ed al contempo di obbedienza civile. Disobbediamo al prevalente del discorso pubblico delle destre nazionaliste obbedendo alle leggi del mare, del diritto internazionale e della nostra Costituzione che prevedono l’obbligatorietà del salvataggio di chi si trova in condizioni di pericolo», è stata la spiegazione che i promotori hanno dato del “Progetto Mediterranea”.

«I politici che finanziano questa nave danno una speranza e una prospettiva ai trafficanti di persone e, come alcuni settori della magistratura avevano ipotizzato nel passato, operano un vero e proprio fiancheggiamento alle organizzazioni impegnate nella tratta delle persone», ha proseguito Gasparri, aggiungendo che «la decisione di mettere in mare questa barca per trasportare clandestini è provocatoria, temeraria e insensata. E sosterrò tutte le iniziative politiche ed istituzionali volte a bloccare questi sventurati». «L’Italia – ha concluso il senatore azzurro – deve confermare una scelta di fermezza nei confronti dei clandestini e di chi, con la propria demagogia, aiuta i trafficanti che operano in Libia».