Beccata (e arrestata) con 15 Kg di marijuana nel trolley: è una richiedente asilo nigeriana

di Redazione

Fermata a Padova durante un controllo è stata trovata in possesso di 15 kg di marijuana: arrestata, è risultata essere una richiedente asilo nigeriana. Per giustificare il loro esodo sostengono di fuggire da guerre, carestie, persecuzioni: per la stragrande maggioranza dei migranti sbarcati nei nostri porti e accolti nelle nostre città, però, è ormai arcinoto che non è proprio così, anzi. E a testimoniarlo – confutando fughe bibliche da catastrofi e scenari bellici – interviene ormai quotidianamente la cronaca che, registrando un fenomeno in esponenziale e inquietante aumento, denuncia ormai quasi all’ordine del giorno il fermo in flagranza di reato di richiedenti asilo beccati a spacciare: l’ultimo in ordine di tempo il caso di Padova citato in apertura.

Aveva 15kg di marijuana nel trolley: è una richiedente asilo nigeriana

O sarebbe meglio dire l’ultima: già perché la richiedente asilo che in attesa dei documenti e dei diritti (con benefit annessi) previsti dallo status di richiedente asilo è una donna, una giovane nigeriana appena 26enne che, come riporta in queste ore il sito del Giornale, è stata «identificata successivamente dalle forze dell’ordine come Paul Deborah, titolare di permesso di soggiorno per richiedenti asilo rilasciato dalla Questura di Roma». A quanto fin qui ricostruito, la donna sarebbe stata avvicinata dagli agenti della squadra mobile di Padova durante un normale controllo del territorio: la città veneta, del resto, è particolarmente interessata da una massiccia presenza di stranieri nelle cui mani risulta concentrato – come testimoniato da numerosi reportage giornalistici proposti, tra gli altri, soprattutto da Striscia la notizia – un intenso traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Anche per questo, allora, l’atteggiamento particolarmente contratto dalla donna che, all’avvicinarsi degli agenti, ha cercato nervosamente di recuperare il trolley che aveva con sé e di allontanarsi, ha insospettito le forze dell’ordine che l’hanno bloccata tempestivamente mentre cercava di salire su un bus e di allontanarsi frettolosamente. Perquisito il bagaglio, gli uomini della Mobile hanno trovato e sequestrato 15 kg di marijuana. Subito dopo la richiedente asilo è stata arrestata con l’accusa di spaccio.