Bce, Draghi allinea l’Italia alla Brexit: «Sono tra le incertezze dell’eurozona»

di Valerio Falerni

«Davanti ad ogni evenienza, il Consiglio direttivo della Bce è pronto ad adattare i propri strumenti per assicurare che l’inflazione continui a muoversi verso l’obiettivo». A parlare è il presidente della Bce Mario Draghi nella conferenza stampa al termine della riunione dell’Eurotower. Parole che servono a tranquillizzare i mercati resi particolarmente nervosi per la guerra commerciale a colpi di dazi, per le incertezze legate alla trattativa sulla Brexit e per le polemiche in seno alla Ue scatenate dalla manovra economica dell’Italia. È proprio Draghi ad accostare le tre questioni: «Come la Brexit e la guerra commerciale, anche l’Italia – dice infatti il numero uno della Bce – è fra le incertezze dello scenario economico dell’Eurozona».

Ma è ottimista sulla manovra: «L’intesa con l’Ue ci sarà»

Sul nostro Paese, tuttavia, Draghi si dice «fiducioso» che «alla fine si troverà un accordo» tra Roma e Bruxelles. Tanto più ora che l’areo euro «regista un certo rallentamento dello slancio» che però, precisa Draghi,« non una inversione di rotta». Un rallentamento che risente soprattutto della «situazione specifica dei singoli paesi». Il presidente della Bce cita ad esempio le difficoltà dell’industria automobilistica tedesca. «Non è semplice distinguere fattori transitori da fattori permanenti», ha ammesso, sottolineando tuttavia come i dati e i segnali «non ci bastano per cambiare scenario di base». A preoccupare, tuttavia, non è tanto il rallentamento della crescita quanto la conferma, arrivata direttamente da Draghi, che il bazooka, cioè il Quantitative easing, l’acquisto dei titoli del debito sovrano da parte della Bce per scoraggiare la speculazione sull’euro, ha i mesi contati.

Il “bazooka” di Draghi attivo fino a dicembre

Il Qe, infatti, proseguirà fino a dicembre al ritmo di 15 miliardi al mese. I tassi, invece, resteranno invariati fino all’estate del 2019. «La verifica incrociata degli esiti dell’analisi economica con le indicazioni derivanti dall’analisi monetaria – ha spiegato in proposito Draghi – ha infatti ha confermato che un ampio grado di accomodamento monetario è ancora necessario affinché l’inflazione continui stabilmente a convergere su livelli inferiori ma prossimi al 2 per cento nel medio termine». L’altro pilastro della “cura Draghi” per l’Eurozona è l’inflazione. Per la Bce deve stare intorno al 2 per cento. A settembre è aumentata di un decimale rispetto ad agosto portandosi al 2,1. «È probabile – ha concluso Draghi – che l’inflazione complessiva si collochi intorno al livello attuale nella parte restante dell’anno».