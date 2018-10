Alessia Morani, errore da matita blu sui social. Vuole superare Di Maio?

di Redazione

Ennesima gaffe della piddina Alessia Morani, molto attiva sui social e sempre presente a qualche talk show. Stavolta è il suo account twitter a dimostrare che se gli elettori del governo gialloverde sono ignoranti e rozzi (come dice la sinistra) nel Pd non è che la cultura, soprattutto la grammatica, sia tenuta in gran conto. Ecco cosa scrive Morani su twitter: “Il presidente della Rai nonsa neppure l’hanno in cui è avvenuto il tragico rastrellamento del ghettp do Roma. Povera Italia!”. Certo, l’Italia è molto impoverita se non può più contare sulle competenze di chi confonde “anno” con “hanno”. Coseche si imparano alle elementari… Ma Alessia Morani è una che spesso inciampa in qualche strafalcione: sostenne ad esempio che il tricolore è nato dalle lotte antifasciste e da ultimo ha osservato che in Parlamento non devono andare i poveracci perché chi ha reddito zero non sa combinare nulla nella vita. Ma la sinistra non è più in difesa degli ultimi? Per Alessia, evidentemente, no.