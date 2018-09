Scontro Toscani-Salvini: «Hai la faccia di uno stupratore», «Che schifo…»

di Giovanna Taormina

Oliviero Toscani vergognoso. Intervistato da Radio Radicale ha nuovamente insultato Matteo Salvini. Il fotografo commentando la copertina del Time che ritrae il ministro dell’Interno in un primo piano in bianco e nero, col titolo La nuova faccia dell’Europa l’ha sparata grossa: «È uno sbaglio giornalistico dire che quella è la nuova faccia dell’Europa Giornalisticamente è una grande bufala, un grande imbroglio. Però, allo stesso tempo, sono contento che venga fuori con questa faccia da lupo mannaro. Uno che fa uno stupro ha quella faccia lì quando si stacca dalla vittima. Guardate che compiacimento sadico, io sono rimasto a bocca aperta».

Salvini: «Se questi sono gli intelletuali di sinistra…»

La replica di Salvini non si è fatta attendere. «Uno che ha fatto uno “stupro ha quella faccia lì” dice il ricco “fotografo dei vip – ha scritto il ministro dell’Interno su Facebook – Che schifo, mi viene voglia di querelarlo ancora. Se questi sono gli “intellettuali” della sinistra». Un post che ha provocato contro Toscani l’ira del web. «Querela immediata per chi usa terminologie così improprie», scrive Marco. E un altro: «Oltraggio a una carica dello Stato… o funziona solo per gli altri?».