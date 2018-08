Violentissimo attacco di Forza Italia (e Renzi) a Toninelli: “È al mare…”

di Giovanni Trotta

Violentissimo attacco di una serie di esponenti di Forza Italia al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, colpevole di essere andato al mare insieme alla sua famiglia. Stupisce che Forza italia, che di attacchi meschini e ignobili e infondati ne ha subiti tanti nel corso degli ultimi anni, ricorra oggi agli stessi metodi denigratori. Attacco che proviene contemporaneamente da diverse parti, tanto da far pensare di essere concertato: “Il ministro Danilo Toninelli ha deciso di partecipare agli italiani con una foto su Instagram di trovarsi a rilassarsi per qualche giorno di mare chissà dove. La sua coscienza evidentemente glielo permette, la nostra invece ribolle di indignazione”, è il virulento attacco di Giorgio Mulè, deputato di Forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. Gli fa eco il vecchio Dc Gianfranco Rotondi che scrive: “Se Scajola fosse ministro del V governo Berlusconi e dopo la tragedia di Genova fosse ritratto a raccogliere conchiglie come Danilo Toninelli, il Parlamento riaprirebbe per dargli la sfiducia e i girotondi sarebbero lunghi dal ministero fino a Imperia”. Sceglie l’ironia Deborah Bergamini, sempre di Forza Italia: “Buone notizie per gli Italiani. Il ministro DaniloToninelli si è preso una meritata vacanza dopo 3 mesi di lavoro. Speriamo che in spiaggia non faccia altrettanti danni di quanti ne sta combinando al ministero. Bene il cappello in testa che lo ripara dai colpi di sole”. Insiste Roberto Occhiuto, vice capogruppo vicario di Forza Italia alla Camera dei deputati, che incalza: “In questo paradossale scenario il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, Danilo Toninelli, che parlerà alle Commissioni competenti delle Camere solo lunedì 27 agosto, ci informa via social di essere in vacanza con la famiglia. Al Parlamento il responsabile del Mit preferisce il mare e la spiaggia. Un atteggiamento assurdo e puerile, l’ennesima dimostrazione della presunta serietà dei 5 stelle”, conclude. A tutti risponde brevemente Toninelli, che immaginiamo sorpreso per la violenza delle bordate: ”Mi fa ridere chi mi accusa di essere al mare con la mia famiglia. Sono fisso al telefono e seguo ogni cosa che riguarda il @mitgov. E sono felice di farlo stando vicino a chi amo di più e da cui sono quasi sempre lontano. Si chiama amore, ma forse per certa gente è solo un’utopia”, afferma il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti su twitter. E a prendere le parti di Forza Italia arriva anche Renzi: “C’è una nave italiana con persone in difficoltà bloccata da uno scontro tra ministeri. C’è un ponte crollato e Genova divisa in due. C’è l’opposizione che chiede di riunire subito il Parlamento. E questo dà la colpa agli altri, saluta tutti e va al mare? Non è una favoletta”, sottolinea da parte sua Matteo Renzi, replicando via Twitter al ministro Danilo Toninelli, che difende la scelta di essere al mare con la sua famiglia.