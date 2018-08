Clamorosa contestazione all’udienza del Papa. Dalla folla il grido: “Vi-ga-nò Vi-ga-nò” (video)

di Laura Ferrari

Contestazione senza precedenti in piazza San Pietro durante l’udienza del mercoledì di Papa Francesco. Al termine del discorso ai fedeli, subito dopo la benedizione impartita da Bergoglio alla folla, dalla folla si è alzato il grido “Vi-ga-nò Vi-ga-nò”. Un coro ben distinguibile, quindi intonato da almeno una decina di fedeli presenti in piazza San Pietro. Più o meno esplicitamente è stato un invito alle dimissioni del pontefice. Il coro infatti fa esplicito riferimento all’arcivescovo Carlo Maria Viganò, ex nunzio di Washington, che nei giorni scorsi ha sollecitato le dimissioni di Papa Francesco, accusandolo di avere insabbiato le denunce di pedofilia contro il cardinale Theodore McCarrick. Papa Bergoglio, all’udienza generale in piazza san Pietro ha ripercorso i momenti principali della visita in Irlanda ma senza fare alcun cenno sul dossier del nunzio apostolico negli Usa, proprio come aveva anticipato anche domenica sera («Starò zitto poi si vedrà, intanto fatevi voi un giudizio»).