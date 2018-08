Bye bye magliette rosse. Contro CasaPound si indossa il marchio radical chic

di Adele Sirocchi

Non solo magliette rosse. Ora ci sono anche quelle radical chic o con la scritta “buonista” o con la dicitura “zecca rossa”. L’idea è venuta a Umberto Mastropietro, amministratore aziendale italiano che vive in Germania da 30 anni, che ha deciso di creare una linea di abbigliamento no profit antirazzista. La media delle vendite è di 35 magliette al giorno, e le città che hanno registrato il maggior numero di prenotazioni sono Milano e Napoli, seguite da Roma.

Ma l’iniziativa non si ferma alle magliette, che ormai stanno evidentemente sostituendo le bandiere nell’impegno politico divenendo nuovo simbolo di appartenenza. E chissà che non ne nasca un business redditizio, che avrebbe almeno il merito di “consolare” una sinistra sempre più minoritaria e marginale.

Quelli delle magliette radical chic hanno lanciato, domenica 19 agosto, la prima “ronda buonista” sul Lungomare Duca degli Abruzzi in risposta a quelle di CasaPound contro gli abusivi sulla spiaggia di Ostia.”Vi invitiamo a una giornata al mare, alla spiaggia libera del Lungomare Duca degli Abruzzi. Una semplice giornata di mare a tema Radical Chic. Siate appariscenti e colorati. Mettete le vostre magliette ufficiali Radical Chic, mettete delle magliette rosse altrimenti, portate strumenti musicali, amplificatori, bandiere e megafoni”, si legge sulla pagina Radical Chic.

Nel frattempo il catalogo delle magliette antirazziste va crescendo: l’ultimo modello è una maglietta bianca, con un Gesù aureolato sulla cui tonaca spicca l’icona Che Guevara. Questa dovrebbero indossarla i cattocomunisti, come recita sulla scritta sulla t-shirt.