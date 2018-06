Roma, una via a Giorgio Almirante: storica vittoria di FdI in Campidoglio

di Ezio Miles

Il Comune di Roma intitolerà una strada a Giorgio Almirante: lo fanno sapere gli esponenti di FdI Fabrizio Ghera, capogruppo in Campidoglio e i consiglieri comunali Andrea De Priamo, Maurizio Politi, Francesco Figliomeni e Rachele Mussolini della lista civica “Con Giorgia”. «Vittoria storica della destra italiana e romana – sottolineano – l’Aula Giulio Cesare ha votato la mozione di Fratelli d’Italia, come già proposto dalla presidente di FdI Giorgia Meloni, per intitolare una via o una piazza a Giorgio Almirante che proprio nella Capitale ha raccolto sempre grandi consensi, come sottolineato dall’intervento del capogruppo di FdI Fabrizio Ghera che ha evidenziato il ruolo di Almirante come “padre della patria”». «Come FdI – concludono – esprimiamo soddisfazione per l’approvazione di questo provvedimento che rende omaggio a un uomo politico che non ha mai smesso di chiedere la pacificazione nazionale e al quale sono state intitolate targhe e monumenti in molte cittadine italiane».

Giorgia Meloni: «Un risultato storico di cui siamo fieri»

Su Twitter la soddisfazione della leader di FdI Giorgia Meloni per il risultato conseguito dalla destra in Campidoglio. «Roma avrà via Giorgio Almirante: grazie ad una mozione di FdI approvata oggi in Campidoglio, la Capitale renderà finalmente omaggio ad uno degli uomini più importanti nella storia della destra e della politica italiana. Un risultato storico di cui siamo fieri e orgogliosi».

Rampelli e Bertacco: «Orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo»

La storica decisione del Consiglio comunale di Roma è commentata inoltre dai capigruppo di FdI alla Camera e al Senato, Fabio Rampelli e Stefano Bertacco. «La notizia dell’approvazione in Consiglio comunale a Roma della mozione di Fratelli d’Italia, proposta dal presidente Giorgia Meloni, per intitolare una strada a Giorgio Almirante ci riempie di gioia. Almirante è stato un patriota, un grande italiano e uno dei protagonisti della storia politica nazionale. Siamo orgogliosi di aver raggiunto questo obiettivo. È giusto e doveroso che la Capitale d’Italia renda onore alla memoria di una delle figure più rappresentative della storia del Parlamento italiano».

Alemanno: «Un grande plauso al gruppo di FdI in Campidoglio»

Esulta l’ex sindaco di Roma Gianni Alemanno: «Un grande plauso politico per il gruppo di Fratelli d’Italia al Comune di Roma che è riuscito nell’impresa storica di far intitolare una via della Capitale a Giorgio Almirante».

Virginia Raggi: «L’aula del Campidoglio è sovrana»

La mozione ha ottenuto i voti favorevoli di gran parte del Gruppo consiliare M5S con la sola astensione dei consiglieri Maria Agnese Catini e Pietro Calabrese e il voto contrario della consigliera Valentina Vivarelli. La sindaca di Roma, Virginia Raggi, durante la registrazione della puntata di Porta a Porta, alla domanda del conduttore Bruno Vespa così ha risposto: «Non sapevo nulla, mi sorprende, sono qui da lei e mi sono allontanata dal Consiglio comunale da qualche ora». Poi però ha aggiunto: «Se il provvedimento è passato, vuol dire che i consiglieri si sono determinati». Alla domanda se fosse d’accordo, la sindaca ha replicato: «Il sindaco prende atto della volontà dell’aula, che è sovrana, come il Parlamento».

La contrarietà della Comunità ebraica

Contrarietà alla mozione è stata espressa dalla Comunità ebraica romana, che ha diffuso questa nota: «La decisione del Consiglio Comunale di votare una mozione per intitolare una via ad Almirante è una vergogna per la storia di questa città. Chi ha ricoperto il ruolo di segretario di redazione del Manifesto per la Difesa della Razza, senza mai pentirsene, non merita una via come riconoscimento».