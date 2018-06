La terra trema in Grecia, scossa di magnitudo 5.5 al largo del Peloponneso

di Redazione

La terra trema in Grecia, costretta a fare i conti con una violenta scossa di terremoto di magnitudo 5,5 che ha colpito questa mattina la parte meridionale del Paese. A dare notizia dell’evento sismico di forte entità, ha provveduto l’Istituto geologico statunitense che, informando sulla situazione, ha anche spiegato che l’epicentro del fenomeno tellurico è stato nel mare, 26 chilometri ad ovest di Methoni nel Peloponneso sudoccidentale.

Dunque, un terremoto di magnitudo 5.5 è stato registrato al largo della costa sud occidentale della Grecia. Non si hanno al momento notizie di danni alle persone o alle strutture. Quello che al momento si sa è che la scossa è stata registrata questa mattina alle 7,14 ora italiana. Intanto, sismografi e sismologi al lavoro sull’analisi dell’evento appena registrato, fanno sapere che l’epicentro sarebbe stato individuato proprio al largo della città di Pylos dove, come dichiarato dallo stesso sindaco, Dimitris Kafantaris, e riferito in queste ore dal sito di Rainews, tra gli altri, la scossa «è durata a lungo, ma al momento la situazione è tranquilla».