Bistecca day al via: operazione verità sulla carne. 2 su 3 dicono addio alla dieta vegan

di Bianca Conte

Come tutte le mode, sta passando anche questa: la dieta vegan, che ha spopolato tra salutisti e animalisti; che ha imperversato nelle mense scolastiche e nelle aule dei tribunali, non riscuote più il successo di prima: e a confermarlo è un report reso noto da Coldiretti in occasione della Giornata nazionale della bistecca nell’ambito del Villaggio contadino promosso dall’organizzazione agricola da oggi a domenica ai Giardini Reali di Torino.

Griglie e spiedini al bistecca day: la mission è operazione verità sulla carne

E intanto, sono già migliaia gli allevatori, i consumatori, i cuochi, i nutrizionisti e i gourmet scesi in campo per la Giornata nazionale della carne italiana nell’ambito della prima giornata del Villaggio Coldiretti che si è aperto questa mattina ai Giardini Reali di Torino. Accese griglie, forni e spiedi, i tutor della carne e gli agrichef si preparano a realizzare i piatti a base di carne con i tagli cosiddetti poveri. «Si tratta – spiega la Coldiretti illustrando l’iniziativa torinese – di una operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati qualitativi e di sostenibilità ambientale, ma anche un’occasione per aiutare con equilibrio e buonsenso a fare scelte di acquisto consapevoli e non cadere in pericolose mode estreme». Nel carnet degli ospiti illustri che presenzieranno al bistecca day, i ministri delle Politiche Agricole Gian Marco Centinaio e dell’Ambiente Sergio Costa, che saranno accolti dal presidente della Coldiretti Roberto Moncalvo.

Coldiretti al bistecca day: addio alla dieta vegan, cresce il consumo di carne

Dunque, proprio così: due italiani su tre dicono addio all’alimentazione vegana e nel 2018 oltre un milione di cittadini sono tornati a consumare carne, latte o uova nel 2018, fino a poco fa banditi dall’inquisizione alimentare rigorosamente vegetariana che bandiva dal piatto proteine animali e derivati, tanto che quest’anno gli italiani che hanno scelto uno stile alimentare vegan rappresentano lo 0,9% del totale rispetto al 3% dello scorso anno. E allora, via libera al #bisteccaday con una maxi grigliata da record, bracerie, forni, spiedi e migliaia di allevatori e consumatori, ma anche cuochi e gourmet insieme a rappresentanti del mondo scientifico per la prima operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati. Ad oggi, dunque, secondo le elaborazioni Coldiretti su dati Eurispes, sono circa 460.000 gli italiani che seguono queste diete restrittive tra i quali a prevalere per oltre i 2/3 sono le donne (68%) ed i giovani, con la percentuale che sale al 2% tra quelli di età compresa tra i 18 ed i 24 anni. Una scelta sul cui giudizio l’Italia, sempre secondo i dati, è divisa in due con il 49,4% che la ritiene radicale, fanatica e segnata dall’intolleranza, mentre il resto pensa che sia una opzione rispettabile ed anche ammirevole.

Le estremizzazioni vegane e il ritorno in auge della bistecca

«Le diete vegane escludono dall’alimentazione la carne di qualsiasi animale e tutti i prodotti di origine animale, dai formaggi alle uova, dal burro allo yogurt, dalla panna al gelato, dal latte al miele», ricorda Coldiretti che ha organizzato il bisteccaday, un’iniziativa il cui sottotitolo ideale recita: «La prima operazione verità sulla carne italiana ed i suoi primati». «All’interno della dieta vegana basata su cereali, legumi, verdura e frutta – prosegue il report Coldiretti – sono nate correnti di pensiero alimentare ancora più estremiste come i fruttariani (che mangiano solo frutta caduta dagli alberi, ma escludono limoni, kiwi e ananas), i melariani (che si nutrono solo di mele), i fruttariani crudisti (che ingeriscono solo frutta non cotta e non condita)». Non solo: «A spingere le convinzioni alimentari sono però spesso – continua Coldiretti – le fake news che rimbalzano sui social dove non è difficile trovare che mangiare carne, latte o uova faccia sempre male o che chi è intollerante al lattosio non deve mangiare nessun formaggio. Invece non esiste alcun studio che provi che mangiare carne anche in giuste quantità sia dannoso per la salute mentre al contrario, i vantaggi di una dieta completa che la includa, sono scientificamente indiscussi». Insomma, come in tutte le cose, e come ribadito anche dalla Coldiretti in occasione del bistecca day, «serve educazione e buon senso e soprattutto rispetto per tutti i diversi stili alimentari ai quali l’agricoltura italiana può offrire grandi opportunità di scelta grazie ai primati conquistati nella qualità e nella biodiversità».

Una storica inversione di tendenza che segna il mercato e le abitudini alimentari

Una storica inversione di tendenza, nella spesa delle famiglie italiane, che segna un novo passaggio sulla strada delle abitudini alimentari e dei consumi per quanto riguarda il consumo di carne: e allora, da quanto emerge da una analisi della Coldiretti su dati Ismea, relativi al primo trimestre del 2018 e divulgata in occasione della Giornata nazionale della bistecca, nel 2018 la spesa per la carne è cresciuta di oltre il 5%, il valore più alto degli ultimi sei anni che avevano fatto registrare un brusco calo dei consumi. «L’inversione di tendenza nei consumi avviene dopo la scomparsa dalle tavole degli italiani di 1 fettina su 4 nel giro di dieci anni con il calo dei consumi che ha fatto scendere ad appena 5,9 milioni il numero degli animali allevati, il più basso dal dopoguerra», sottolinea ancora Coldiretti, ricordando che complessivamente dall’attività di allevamento in Italia per la produzione di carne, latte e uova si sviluppa un fatturato al consumo stimato dalla Coldiretti attorno ai 100 miliardi di euro. «Ma quando una stalla chiude – rileva l’indagine – si perde un intero sistema fatto di animali, di prati per il foraggio, di prodotti tipici e soprattutto di persone impegnate, spesso da intere generazioni, a combattere lo spopolamento e il degrado, anche in montagna».