Aquarius, la frase sinistra della Carofalo: “Magari crepassero quelli giusti”

Indigna e spaventa la frase di Viola Carofalo, leader del partito di estrema sinistra Potere al Popolo, che su Facebook, ha scritto: «A quelli che: “Siete buonisti”, no semplicemente vorremmo che crepassero quelli giusti». È evidente riferimento alla gestione della vicenda della nave Aquarius e ai suoi occupanti, per i quali la Carofalo e Potere al Popolo si sono schierati sulla linea della estrema sinistra per l’accoglienza senza se e senza ma. Il riferimento alla morte di “quelli giusti” lascia intendere gli avversari politici. E non ci vuole un grande sforzo di fantasia a chi la politica napoletana ha augurato esplicitamente la morte.

Carofalo bocciata su Fb: “E pensare che volevo votarvi”

Su Facebook i commenti fioccano e svelano il lato raccapricciante della politica rossa, la stessa che in campagna elettorale indossava la maglietta “Restiamo umani”. Singolare contraddizione. Come nota Valentina F. «Che frase fuori luogo … Non siete meglio del vostro opposto … anzi è meglio dire che con questa dichiarazione, lei non è meglio di nessun altro politico … perché credo proprio che non stia parlando a garanzia di nessuna sinistra … e pensare che avevo quasi pensato di votarvi…»

“Dalla Carofalo spaventoso errore di comunicazione”

Samuele B. «Se qualsiasi altro politico avesse fatto una dichiarazione del genere, tutti i giornali per almeno una settimana non avrebbero parlato d’altro. Ma forse dovrei ricredermi sulla figura politica della Carofalo». Per Mirco D. «un’affermazione del genere, oltre ad essere inaccettabile, è uno spaventoso errore di comunicazione ed un assist clamoroso agli avversari politici…».

Carofalo sotto accusa: “Per la serie Restiamo umani”

Roberto F. «Ed ecco che cade la maschera petalosa dalla faccia di chi odia davvero», mentre Daniele Z. chiede alla Carofalo: «E chi decide chi sono quelli giusti? Ogni volta che sparate una minchiata simile, tutto il lavoro che facciamo giorno dopo giorno per portare voti ad un partito di sinistra, se ne va a puttane». Aldo P. «Quindi se c’è qualcuno che non dovesse pensarla come te lo facciamo morire? Viva la democrazia». Gianluca R. «Sì, Sì…Devono morire! Per la serie #restiamoumani», citando appunto la t-shirt tanto cara alla Carofalo.