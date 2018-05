Meloni: “Noi al governo? Da Salvini solo un auspicio ma nessun gesto” (video)

di Robert Perdicchi

“Ho letto che gli farebbe piacere che Fratelli d’Italia entrasse nel governo, ma mi corre l’obbligo di precisare che questo sentimento non è stato accompagnato da gesti in questo senso”. Lo ha detto la presidente di Fdi, Giorgia Meloni, a “Che Tempo che fa“, a proposito dell’invito di Matteo Salvini di entrare nel governo (video). La Meloni ha poi precisato di “non aver sentito Salvini oggi, ci siamo ricorsi telefonicamente”, e di non sapere il nome del prossimo premier, “il nome più atteso della storia”. In queste settimane – ha proseguito la Meloni – “non abbiamo mai condiviso il lavoro che veniva fatto”. “Non è che Salvini o Di Maio abbiano mai dialogato con noi su cosa ci debba essere nel programma”, ha detto la presidente di Fdi. A precisa domanda sulla coalizione in difficiltà per la decisione di Salvini di fare il governo con i grillini, la Meloni ha risposto che il centrodestra “non gode di ottima salute”. “Noi faremo del nostro meglio per mantenere l’unità, vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane”, ha aggiunto, rivendicando il ruolo di “baricentro” avuto da Fdi. E il governo giallo-verde? “Quando avremo il nome del premier, sceglieremo come votare la fiducia”.

il video della trasmissione