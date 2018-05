di Redazione

“Fratelli d’Italia? Non posso forzare nessuno, ma starebbe bene nel Governo del cambiamento”. Nel giorno in cui annuncia l’accordo con il M5S e la salita al Colle per domani, il leader della Lega Matteo Salvini, intervenendo ad un’iniziativa elettorale a Fiumicino, chiama la leader del partito di destra, che nei giorni scorsi aveva rifiutato altrettanto invito direttamente da Luigi Di Maio.

