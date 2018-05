La Russa: «Su Mussolini vergognosa pagliacciata della sinistra»

di Sara Gentile

«Con un tempismo da record la sinistra marxista e post marxista, prende atto dopo “solo” 72 anni, che Mussolini non è più, per loro artefici della macelleria di piazzale Loreto, meritevole della cittadinanza onoraria in vari Comuni dell’Italia. A Rho, comune rosso della cinta milanese, ne discute il consiglio comunale. A Mantova gli era stata conferita nel 1924 e martedì, dopo il primo tentativo andato a vuoto nello scorso febbraio, ci riproveranno in consiglio comunale i partiti che appoggiano il titubante sindaco Matteo Palazzi (nome di battesimo in linea con la sua appartenenza renziana)». È duro il senatore di Fratelli d’Italia, Ignazio La Russa contro le decisioni di alcuni Comuni che vogliono togliere la cittadinanza onoraria a Mussolini.

«Certo – aggiunge – certissimo per Mantova questa eventuale decisione sarà decisiva per assicurare alla città le infrastrutture e i collegamenti ferroviari che mancano e sarà di sicuro essenziale per risolvere i problemi economici di lavoratori e imprese nonché per bloccare la disoccupazione. Ma forse, togliendo a Mantova “l’infamia” di un simile concittadino per di più onorario, ci sarà più spazio per allargare il numero degli immigrati irregolari, dei rom e magari dei delinquenti italiani e stranieri da “recuperare” o meglio, da “accogliere” con onore». E poi conclude: «Se nel loro vocabolario esiste la parola ”vergogna” desistano, nel 2018, a dare corso a questa anacronistica pagliacciata. Anche se Benito Mussolini, forse, sarebbe l’unico ad essere contento di non avere nulla a che spartire con loro».