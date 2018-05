Buone notizie: Franceschini e Gentiloni fuori con tutti gli scatoloni!

di Gioacchino Rossello

Finalmente alcune buone notizie: Paolo Gentiloni se ne torna a casa con tutti gli scatoloni appresso. Il premier uscente (e speriamo non più rientrante!) prima di togliere il disturbo ha riunito dipendenti e collaboratori di palazzo Chigi per il discorso di commiato: “Grazie, è stato un grandissimo onore”, ha sussurrato ai presenti nella sala Verde. Applausi di circostanza e via. Come tutta la compagine di governo. Spazzata dal voto degli italiani. Alcuni, come la Fedeli o Galletti, si erano portati avanti già da qualche giorno. E così anche Dario Franceschini, che l’11 maggio scorso aveva voluto dare di persona “un abbraccio affettuoso e un saluto” ai dipendenti del Mibact, ma che solo oggi però ha chiuso l’ufficio. L’ormai ex ministro dei Beni Culturali non ha resistito al richiamo dei social e, con un tweet con tanto di foto ha immortalato se stesso con l’ultimo scatolone. Stessa cosa Calenda, che ha postato una foto della sua stanza ormai spoglia e sempre via Twitter e Facebook (con foto) anche il commiato di Roberta Pinotti, alla Difesa. Più tecnici i saluti di Pier Carlo Padoan e Marianna Madia che hanno voluto elencare il meglio del lavoro svolto. Lavoro e successi di cui, nella mente degli italiani non resterà traccia, mentre è possibile che ci si rammenti di una certa presunzione e suponenza. Del resto di quello che promisero tutti inseme e non mantennero il ricordo è ancora più che vivo. Monito per chi arriva, certo. Ma anche sollievo: peggio di quel che hanno fatto in questi anni i governi a guida Pd, sarà difficile fare. Anzi, impossibile.