Schiaffo al cronista di La7. Landolfi: mi scuso, ma facciano vedere il video integrale

Dopo la diffusione sul web del frammento di video in cui l’ex ministro Mario Landolfi, già esponente di An e poi del Pdl, schiaffeggia per strada il cronista di “Non è l’Arena” Danilo Lupo, è lo stesso protagonista del diverbio ad ammettere di avere sbagliato: “Sto scrivendo una lettera di scuse a Massimo Giletti – dice Landolfi – è fuori discussione che ho commesso un’azione sbagliata, ma vorrei che venisse messo in rete il video integrale per far comprendere che sono stato sottoposto a una provocazione”. Questo il suo racconto sull’intervista finita male, con al centro il bollente tema dei vitalizi, che Landolfi in ogni caso non percepisce: “Il giornalista mi ha rincorso per strada e mi ha fatto domande sul tema dei vitalizi, io per un po’ ho risposto nel merito, poi l’ho invitato a salire in ufficio per poter approfondire meglio con lui la questione e avevamo già fissato anche un orario. Lui ha insistito: ‘Perché non le piace parlare per strada?’. Io ho replicato che no, non mi piace parlare per strada e inoltre avevo da fare. Niente, lui continuava a insistere, anche se io l’ho pregato di lasciarmi passare. Dopo ho perso la pazienza e me ne scuso, ma appunto vorrei che si vedesse l’intera scena, andata avanti per cinque minuti, e non solo il momento dello schiaffo”. Il video completo andrà in onda nella puntata di “Non è l’Arena” di domenica 22 aprile. Intanto Giletti ha dichiarato: “Sono estremamente rammaricato che un ex ministro nonché giornalista reagisca in modo sconsiderato”. Parole che arrivano dallo stesso Giletti che scagliò a terra il libro di Maria Capanna che era ospite della sua trasmissione.