Molise, problemi per il candidato M5S: lo zio acquisito era un killer di camorra

di

Il caso Sergio Bianchi, killer di camorra, imbarazza il M5S. E soprattutto Andrea Greco, 33 anni di Agnone (Isernia), candidato presidente in Molise del partito di Di Maio. Di Greco, che negli ultimi anni è stato consulente del gruppo regionale grillino, si discute però, e anche animatamente, sui social e nelle tv locali in merito ai suoi legami familiari. Lo zio acquisito di Andrea Greco infatti è questo Sergio Bianchi, killer della camorra, il cui nome ricorre nella cronaca nera di decine, forse centinaia, di omicidi, tra la Calabria e la Campania. Mandato al confino in Molise, ad Agnone, Bianchi ha poi sposato la sorella del padre di Greco, Giuseppina. Sergio Bianchi morì in uno scontro a fuoco con la Polizia.

Raccontano inoltre le cronache locali che il papà di Greco sarebbe stato coinvolto in uno scontro a fuoco durante un’irruzione delle forze dell’ordine in casa, poiché accusato di nascondere il latitante. La vicenda criminale che riguarda i padri – teniamo a precisare – non si ripercuote sui figli e fino a prova contraria nulla ha a che vedere con il profilo di Andrea Greco. È certo però che la vicenda sta diventando oggetto di commenti e soprattutto di richiesta di chiarimenti all’interessato.

Il direttore di Trip, Federico Mandato, nel corso della trasmissione Verità gli ha chiesto di fare luce sui suoi rapporti parentali e – apprendiamo dal resoconto del Quotidiano del Molise del 25 marzo scorso – che Greco ha cercato di sgonfiare le vicende che vedono coinvolti i suoi familiari, presentandoli come episodi poco significativi e ventilando l’ipotesi di errori giudiziari. Diciamo che, chiamato a chiarire, Greco ha fornito dati e ricostruzioni un po’ traballanti. La “morale” grillina si trova alle prese con una vicenda imbarazzante che non potrà non coinvolgere il movimento: come reagiranno i vertici del M5S? Per noi, da sempre garantisti con tutti, le colpe dei padri non possono e non devono ricadere sui figli. Ci limitiamo a una considerazione. Saremmo curiosi di sapere, se un caso analogo si fosse verificato a carico di un candidato governatore di Forza Italia e di Fratelli d’Italia, cosa avrebbero detto i Cinquestelle. Domanda retorica. Sergio Bianchi – le cronache i quotidiano lo attestano – divenne un super ricercato, “capozona” ad Arzano (Na) della consorteria mafiosa denominata Nco (Nuova Camorra organizzata) del super boss Raffaele Cutolo, come ha recentemente confermato Pasquale Scotti, braccio destro di Cutolo, all’indomani del suo arresto in Brasile dopo decenni di latitanza.

Ritornando ad Andrea Greco, incuriosisce il fatto che il candidato governatore del Molise dei 5 Stelle, inizialmente doveva essere Vincenzo Musacchio, impegnato in battaglie per la legalità. Musacchio è stato escluso dalle consultazioni online dei grillini per “colpa” della pubblicazione di un articolo del 2017 che avrebbe violato il codice etico interno del partito. Le regionarie sono state vinte da Greco con poco più di 212 voti.