Uno dei feriti da Traini fugge dall’ospedale: è giallo sulle ragioni

È giallo su uno dei migranti africani colpiti da Luca Traini a Macerata. Uno dei feriti è fuggito dall’ospedale, dove era ricoverato per una ferita alla gamba. Dell’uomo, che non aveva documenti, è ignota anche la nazionalità. Secondo quanto ha dichiarato ai giornali e in diverse interviste, sostiene di chiamarsi Gideon Azeke e di avere 25 anni. Ad alcuni giornalisti ha detto di venire dalla Nigeria, ad altri, invece, ha detto di essere ghanese.

Ferito alla gamba da Traini mentre era in bici

Un vero e proprio mistero sulle ragioni della fuga, visto che i migranti africani sono stati protetti e tenuti nelle condizioni migliori fin dal loro arrivo in ospedale. Il migrante africano era stato ferito alla gamba mentre percorreva, poco dopo le 10 di sabato, corso Cairoli in bicicletta. Ha subito visto arrivare dei colpi dall’automobile guidata da Traini ed è stato raggiunto da un proiettile: «Ha gridato fino a quando sono arrivato alla fermata dell’autobus, poi alcune persone mi hanno portato in ospedale. Non conoscevo Luca Traini, fino a quella mattina non avevamo mai avuto problemi con nessuno in quanto stranieri. Credo che il gesto sia stato una vendetta per la morte di quella ragazza».

Ghanese o nigeriano? Ignota anche la nazionalità

Le sue condizioni, comunque, non sono mai apparse gravi e Gideon, sprovvisto di documenti, ha chiesto di essere dimesso in anticipo dal reparto di Ortopedia. La ferita però non si è rimarginata bene e l’uomo ha sviluppato un’infezione, tanto da dovere essere nuovamente ricoverato. Il tempo di riprendersi e di fuggire nuovamente. Ma secondo i medici l’infezione, se non curata, può costargli la vita. Il mistero, a questo punto, si infittisce. Eppure Gideon ha detto a La Stampa di essere in Italia da tre anni, di non avere mai avuto problemi con nessuno: «Ho lavorato in un supermercato e adesso sono in cerca di un nuovo impiego». Perché un migrante che ha ricevuto la solidarietà da ogni parte d’Italia e che sicuramente poteva essere messo in condizioni di integrarsi al meglio, sceglie di fuggire? E ancora: perché l’uomo non era piantonato? Se avesse qualche precedente, o peggio, la beffa sarebbe atroce.