Epifania e saldi, Roma blindata nelle vie dello shopping

In occasione dell’Epifania e dell’inizio dei saldi, i militari dell’Esercito saranno impiegati nelle vie dello shopping e presso alcuni centri commerciali quali Porta di Roma, Eur Roma 2 e Roma Est. Nei centri commerciali il servizio sarà articolato su un pattugliamento all’interno del sito, mentre nelle vie dello shopping come Piazza Re di Roma, Viale Marconi e Via Cola di Renzo i soldati avranno il compito di presidio del territorio con gli assetti normalmente adoperati per l’Operazione “Strade sicure”. Il servizio è stato disposto dalla Questura di Roma. Rimane inalterato, invece, il dispositivo della forza armata presente abitualmente in Piazza Navona e Via del Corso.

Sempre a partire da oggi il Raggruppamento ‘“Lazio Umbria Abruzzo”, a guida della Brigata Granatieri di Sardegna e agli ordini del generale di brigata Paolo Raudino, ha incrementato il suo dispositivo assumendo il comando della Task Force Roma 3 con la responsabilità delle zone colpite dal terremoto nell’Italia centrale e le sedi giudiziarie dell’Umbria in Perugia e Spoleto.