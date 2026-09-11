«Viene a Piazzapulita?» La risposta di Meloni all’invito di Formigli è già virale: «Adoro!» (video)

Foto: Ansa foto / Massimo Percossi

Antiche fissazioni

In attesa dell’avvio della prossima stagione, ormai sempre più vicino, nel giovedì di La7 la programmazione propone una replica dello speciale di Piazza Pulita di Corrado Formigli su Fratelli d’Italia e sul suo mondo giovanile.

Una scelta, che già dalle prime battute di questo settembre appena iniziato si distingue ancora per originalità sui temi proposti e sulle priorità da affrontare. Un messaggio chiaro, che vuol dire “riprendiamo da dove avevano lasciato: parlare di FdI”.

La richiesta dell’inviata di Piazza Pulita presente all’evento di Bari

E mentre la replica proponeva un resoconto dei servizi realizzati tra le manifestazioni del partito di via della Scrofa con toni stile documentario storico, la trasmissione in onda su La7 che sta per iniziare ha mandato i suoi inviati al seguito della premier Giorgia Meloni. Non per chiederle una battuta su una delle tante questioni al centro del dibattito politico e dell’attualità, che riguardano famiglie, imprese, lavoro o scuola, energia. No. Nessuna domanda su quelli che evidentemente per Corrado Formigli e la sua squadra sono argomenti marginali e trascurabili per un contenitore che si occupa prevalentemente di politica.

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Missione compiuta: richiesta consegnata

La domanda, l’unica, l’inimitabile con la quale l’inviata si è presentata dalla premier Giorgia Meloni era una e una sola: vieni in studio a Piazza Pulita? Una richiesta a cui la presidente aveva già risposto prima di arrivare a Palazzo Chigi: “No, perché no” diventata una lesa maestà per Corrado Formigli dopo aver fatto sorridere tutta Italia diventando virale sui social, usato anche in altri contesti come una sorta di sberleffo. E a Bari, a margine della manifestazione organizzata per celebrare il record di governo più longevo della storia della Repubblica Italiana conquistato da Giorgia e dal centrodestra, la giovane collega è riuscita nel suo intento: portare l’invito di Formigli. “Ci viene a parlare a Piazza Pulita di questi risultati?”, ha urlato tra la folla che circondava il capo del governo più longevo della storia della Repubblica italiana.

Incredulità e ironia per un rigore a porta vuota

Meloni l’ha sentita. Missione compiuta. Il nuovo problema però è stata la reazione di Giorgia, che tra un selfie e un abbraccio ai sostenitori giunti al porto del capoluogo pugliese per salutarla e sostenerla, nell’ascoltare le parole della giornalista ha alzato il sopracciglio con sguardo quasi incredulo. Si è fermata, si è girata, l’ha guardata e con fare divertito e sfoderando un sorriso tra il serio e il faceto ha risposto: “Adoro! Adoro!” La giornalista, vedendola affabile riprova: “Ci viene?” Meloni sorride e dice “No” poi si gira. Ed il video è già virale. E c’è da scommettere che in poche ore riuscirà a fare più visualizzazioni di quante ne abbia fatte ieri lo speciale di Piazza Pulita su La7, che ha fatto registrare poco più del 4% di share, ben al di sotto degli ascolti registrati dalla trasmissione “Dritto e rovescio”. E anche su questo tutto è perfettamente in linea con lo scorso anno: temi, richieste e ovviamente ascolti.