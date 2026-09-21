Torino,12enne adescato in un parco, si indaga per abusi sessuali. Montaruli: «Il caso sia una priorità»

Presidio di FdI

Un altro presunto abuso sessuale su un minore. Sono in corso le indagini della polizia sull’odioso episodio ai danni di un dodicenne avvenuto al parco dell’Arrivore, alla periferia di Torino. Fratelli d’Italia ha annunciato per questo pomeriggio un presidio, al quale stanno partecipando il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, e la vicecapogruppo di Fdi alla Camera Augusta Montaruli. L’episodio risale alla notte di venerdì 18 settembre e sulla vicenda gli investigatori mantengono il massimo riserbo. Secondo quanto ricostruito finora dalla polizia, il ragazzino sarebbe stato adescato da un ventenne con la scusa di fare un giro in monopattino.

La Stampa ricostruisce l’episodio: il dodicenne sarebbe stato avvicinato nel cortile di casa da un ragazzo, maggiorenne, a bordo di un monopattino. Quest’ultimo l’avrebbe convinto a salire sul mezzo a due ruote, a farsi un giro insieme a lui. E una volta arrivati nell’area verde, sarebbero scattati gli abusi.

Merenda al minimarket

Dopo la violenza, “il dodicenne sarebbe stato accompagnato in un mini market della zona. Gli sono stati offerti un pacchetto di patatine e una bibita, come nulla fosse. Il maggiorenne sarebbe scappato via solo alla vista di alcuni amici del minore, che l’hanno trovato sotto choc e l’hanno accompagnato dalla madre”. Augusta Montaruli chiama alla condanna unanime per questo ennesimo grave episodio: “Siamo qui come Fratelli d’Italia, ma senza bandiere e senza striscioni. Perché riteniamo che quello che è accaduto debba unire tutti nel condannare un atto estremamente odioso, ma soprattutto nel tutelare un minore”.

Montaruli: “La violenza sul minore sia un caso prioritario”

“Il motivo per cui siamo qua a attirare l’attenzione con la nostra presenza – aggiunge- è dar un messaggio preciso alle istituzioni: questo caso deve essere considerato prioritario perché si tratta di un minore: una persona la cui tutela dei diritti è delegata ad altri”. Chiede alla Questura “di rafforzare il più possibile le ricerche di questa persona e la tutela del minore. Perché dico questo? Perché la notizia è uscita oggi, lunedì. Ma apprendiamo che questa persona non è ancora stata trovata dopo due giorni”. Sulla vicenda sono in corso le indagini della Squadra mobile.

Marrone: “Più controlli nei parchi a Torino”

“Era importante essere qui come eletti di Fratelli d’Italia dopo l’ennesima aggressione sessuale pedofila nelle periferie di Torino. E pochi giorni di distanza da quella del minimarket di Borgo Vittoria. E’ sicuramente un episodio che ci riempie di sdegno e che ci ricorda come anche nei parchi urbani della città di Torino possano avvenire fatti così gravi senza un presidio e un monitoraggio della polizia locale”. Così il vicepresidente della Regione Piemonte, Maurizio Marrone, intervenendo al presidio organizzato da Fratelli d’Italia. “Nel patto della sicurezza urbana – ha spiegato – la Regione Piemonte, all’interno di 1.300.000 euro, ha offerto al Comune di Torino i fondi per pagare straordinari alla polizia locale: mirati al pattugliamento di mezzi pubblici e di aree verdi a rischio delinquenza. Ci è stato detto che erano sufficienti 100 mila euro, ma abbiamo chiesto il piano di utilizzo non c’è ancora stata data risposta”.

Le indagini

La polizia è al lavoro per identificare il presunto autore, che secondo le prime ricostruzioni avrebbe circa vent’anni. A quanto si apprende, alcuni riscontri al racconto del dodicenne sarebbero già stati trovati. Gli investigatori, coordinati dal dirigente della mobile Davide Corazzini, hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti intorno al parco e nell’area circostante. I filmati vengono analizzati per acquisire ulteriori elementi utili all’identificazione dell’uomo e alla ricostruzione dell’intera vicenda. Le indagini sono coordinate dalla pm Eleonora Guerra.

Presunti abusi, FdI: richiesta urgente di comunicazioni al sindaco di Torino

Intanto, una richiesta urgente di comunicazioni al sindaco di Torino è stata avanzata dai consiglieri comunali di FdI in Sala Rossa. Per chiedere ”quali siano le articolazioni dell’amministrazione comunale competenti al controllo del territorio e la sorveglianza in special modo dei parchi”. La richiesta, spiegano i consiglieri Enzo Liardo Ferrante De Benedictis e Emilio Iodice, fa seguito alla notizia di un ragazzino che sarebbe stato adescato con la scusa di un giro in monopattino e condotto in un parco cittadino in cui sarebbe poi stato abusato. ”È di poco meno di un mese fa la notizia di una ragazzina che ha subito abusi in un minimarket, ora quest’altra vicenda disgustosa, non possiamo abituarci a episodi come questi – sottolinea Liardo – ho presentato una richiesta di comunicazioni al sindaco o a chi per lui, l’assessore competente o il vice sindaco, per capire quale approccio ha l’amministrazione di fronte a questo nuovo episodio, ripeto disgusto, che è accaduto”.