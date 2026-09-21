Made in Italy, Simest inaugura l’ufficio a New York: più sostegno alle aziende italiane sul mercato Usa

Foto: Simest

La società del gruppo Cdp

Alla cerimonia hanno partecipato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, il presidente di Simest Vittorio de Pedys, l’amministratore delegato Regina Corradini D’Arienzo e il presidente di Ice Matteo Zoppas

Simest rafforza la propria presenza negli Stati Uniti con l’apertura del nuovo ufficio di New York, inaugurato oggi alla presenza del vicepresidente del Consiglio e ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani. Alla cerimonia hanno partecipato, fra gli altri, il presidente di Simest, Vittorio de Pedys, l’amministratore delegato, Regina Corradini D’Arienzo, e il presidente di Ice, Matteo Zoppas.

Il nuovo ufficio di Simest a New York

Il nuovo ufficio rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’attività di Simest a sostegno delle imprese italiane che guardano al mercato statunitense, con un’assistenza diretta sul territorio per accompagnarle nelle diverse fasi del loro percorso internazionale: dall’ingresso nel mercato al consolidamento della presenza e allo sviluppo degli investimenti.

Gli Stati Uniti costituiscono uno dei mercati strategici per la crescita internazionale del Made in Italy. Un mercato ampio, maturo e competitivo, nel quale Simest ha intensificato negli ultimi mesi la propria operatività con una misura dedicata da 500 milioni, che ha registrato l’arrivo di circa 400 domande di finanziamento, per un valore complessivo di 260 milioni di euro. A queste si aggiungono, negli ultimi anni, oltre 500 finanziamenti agevolati ordinari, per complessivi 214 milioni di euro.

Un mercato strategico per le imprese italiane

Rilevante anche il contributo sul fronte dell’Export Credit, con 84 operazioni per circa 560 milioni di euro. Infine, il portafoglio partecipativo delle operazioni di Simest in favore delle imprese italiane e delle loro joint venture negli Stati Uniti che ha raggiunto un valore complessivo di circa 1 miliardo di euro.

L’apertura di New York consolida così una presenza costruita attraverso gli strumenti finanziari e l’attività di investimento, affiancandovi una maggiore prossimità alle imprese per un maggiore supporto alle Pmi e una conoscenza ancora più diretta delle dinamiche del mercato statunitense.

La collaborazione del Sistema Italia

L’iniziativa si inserisce nel quadro della collaborazione con la Farnesina e con i partner del Sistema Italia – a partire da Cassa Depositi e Prestiti, di cui Simest fa parte, Sace, Ice, Camera di Commercio e Confindustria – in stretto raccordo con la rete diplomatica. L’obiettivo è mettere a sistema competenze, strumenti e presenza sul territorio per sostenere le imprese italiane, in particolare le Pmi, sia nello sviluppo dell’export sia nella realizzazione di investimenti diretti negli Stati Uniti.

Il presidio dei mercati chiave per il Made in Italy

L’apertura di New York fa parte di un più ampio piano di presidio dei mercati chiave per il Made in Italy e si affianca alla rete di sedi operative aperte da Simest a partire dal 2023 a Belgrado, Il Cairo, Ho Chi Minh City, San Paolo, Rabat, Dakar e Riyad. Il piano punta a rafforzare la presenza di Simest nei Paesi – individuati dal piano d’Azione per l’export della Farnesina – a maggiore potenziale per le imprese italiane e si accompagna a un servizio di consulenza con focus sulle Pmi, sviluppato in sinergia con le principali istituzioni del Sistema Paese. La nuova sede di New York amplia così una rete pensata per portare sempre più vicino alle imprese italiane strumenti finanziari, competenze e assistenza diretta, sostenendole nei percorsi di ingresso e crescita sui mercati internazionali.

Vittorio de Pedys: “Aumentiamo la nostra capacità di stare vicino alle aziende”

“L’inaugurazione dell’ufficio di New York – ha detto il presidente di Simest, Vittorio de Pedys – rafforza il ruolo di Simest a fianco delle imprese italiane in uno dei mercati più importanti per il nostro sistema produttivo. Gli Stati Uniti offrono significative opportunità di crescita, ma richiedono capacità di lettura del mercato, presenza e visione di lungo periodo. Con questo nuovo ufficio aumentiamo la nostra capacità di essere vicini alle aziende e di intercettarne le esigenze, per trasformare le opportunità in nuovi percorsi di crescita internazionale”.

Corradini D’Arienzo: “Favoriamo il consolidamento della competitività delle nostre imprese”

“Essere a New York – ha spiegato l’Ad di Simest, Regina Corradini D’Arienzo – significa rafforzare il nostro ruolo al fianco delle imprese italiane, sostenendole direttamente nel momento in cui scelgono di investire, esportare e crescere in un mercato cruciale per lo sviluppo. Mettiamo a disposizione un’offerta che unisce finanza, competenze e assistenza sul territorio, con particolare attenzione alle Pmi – e un focus specifico sulle filiere – che rappresentano una componente fondamentale del nostro tessuto produttivo. L’apertura dell’ufficio rafforza inoltre l’efficacia dell’azione del Sistema Italia che, sotto la guida della Farnesina, riesce a integrare l’azione di tutti i suoi attori istituzionali – Cassa Depositi e Prestiti, Sace, Ice, associazioni industriali, camere di commercio e rete diplomatica – favorendo il consolidamento della competitività delle nostre imprese e la crescita internazionale del Made in Italy”.