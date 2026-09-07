Silvia Salis ‘delicatissima’: «Una lunga durata non corrisponde alla qualità». Chissà a cosa si riferiva (video)

Foto: Ansa Foto / FABIO FRUSTACI

Risate malandrine

La sindaca di Genova, Silvia Salis, diventa virale sul web. Non per una proposta politica e nemmeno per una iniziativa messa in campo da prima cittadina del capoluogo ligure. No, non si tratta di qualcosa che riguarda i cittadini o la sua attività. Silvia Salis, nome lanciatissimo per le primarie del centrosinistra in ottica “anti-Schlein” sta facendo il giro della rete, per una frase pronunciata con tono malizioso alla festa dell’Unità e rimasta immortalata in un video pubblicato sui social.

Storie di durata e di qualità

Il tema al centro del discorso pronunciato della sindaca tanto stimata da Dario Franceschini e Matteo Renzi è il record del governo d Giorgia Meloni, che dopo essere entrata nella storia per essere stata la prima presidente del Consiglio donna in Italia, verrà ricordata sui libri di scuola anche per aver guidato l’Esecutivo più longevo della storia della Repubblica.

Nel commentare il primato Silvia Salis dice: “In tante cose della vita una lunga durata non corrisponda poi alla qualità, diciamo. Penso che possiamo essere tutti d’accordo”. Poi la risata ‘malandrina’ che accentua il doppio senso e che strappa qualche applauso da una platea che evidentemente acconsente nel giudizio. Una frase che spiazza anche il moderatore sul palco che dice “Ah però” e accenna una mezza risata di circostanza.

Chissà a cosa si riferiva Salis…

Chissà di cosa stava parlando Silvia Salis, a cosa si riferiva esattamente. Sarebbe interessante chiederlo alla prima cittadina di Genova, sicura a tal punto da dire “possiamo essere tutti d’accordo” in base all’esperienza “di tante cose nella vita”. Forse il “tutti” partendo dall’esperienza personale, era rivolto alla platea della sinistra, perché per fortuna non ‘tutti’ al mondo vivono le stesse esperienze della Salis.

Come direbbe De Sica “delicatissima”

E nel ricordare che anche a segretaria del Pd, Elly Schlein ha appena battuto il record “di durata alla guida del Pd” in attesa di capire a cosa si riferiva Silvia Salis, viene spontanea alla mente lo storico tormentone dell’attore Christian De Sica: “delicatissima”…