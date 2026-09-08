Schlein come un disco rotto: la giornalista le chiede dell’AfD e lei parla dell’unità del centrosinistra (video)

Foto: Video / Realpolitik Rete 4 (6 settembre 2026)

Comicità involontaria

L'inviata di Realpolitik intercetta la segretaria dem e le chiede delle elezioni in Sassonia-Anhalt: la risposta dà vita a una scena surreale che fa il giro dei social

Le chiedono un commento sull’exploit dell’AfD in Sassonia-Anhalt e lei risponde con il consueto discorso giustificazionista sul fatto che nel centrosinistra “non partiamo da zero” e “abbiamo lavorato tre anni e mezzo per unire la nostra alleanza progressista”. Il video di Elly Schlein intercettata da Realpolitik a margine della Festa dell’Unità in Puglia sta facendo il giro dei social, suscitando una certa ironia. Perché l’impressione che se ne ricava è quella del disco rotto, della risposta preconfezionata buona per ogni domanda. Fosse anche una sul voto tedesco.

Schlein a Realpolitik: una scena surreale

“Eccola, Schlein in diretta”, scandisce Tommaso Labate da studio. “La vittoria dell’AfD”, ripete l’inviata del programma, che aveva già formulato in precedenza la domanda. “Guardi, non partiamo da zero” attacca Schlein, ripetendo a beneficio dei microfoni, non solo quello di Realpolitik, la narrazione su una coalizione che governa insieme nei territori e che è impegnata in battaglie comuni su sanità, scuola, università, ricerca e via elencando. “Non è l’AfD”, sottolinea Labate, probabilmente anche per tamponare l’inevitabile sensazione di straniamento prodotta dalle parole di Schlein. E, poi, ancora, “ovviamente sta rispondendo sulla Puglia e non sulla Sassonia, sono due cose diverse”, aggiunge il giornalista, mentre in video continua a passare l’inarrestabile prolusione testardamente unitaria della segretaria dem.

Non ha sentito o non ha voluto rispondere?

“Un commento sull’AfD”, insiste la giornalista di Realpolitik, senza riuscire nuovamente a ottenere attenzione. Schlein risponde invece, benché dopo un momento di esitazione, a una domanda sulle primarie. Anche in questo caso riproponendo un refrain già sentito più e più volte: “Su questo noi abbiamo detto che ci dobbiamo concentrare in questa fase sulla costruzione del programma…”. A quel punto anche la pazienza di Labate vacilla: “Programma…”, commenta da studio, con un tono che sembra piuttosto voler dire “ancora con il programma”. “Non ha evidentemente sentito la domanda”, commenta poi Labate, aggiungendo uno sconfortato “vediamo se riusciamo a vincere il terzo biglietto”.

Il video fa il giro dei social

L’inviata non desiste e quando Schlein prende fiato rilancia: “Ci può rispondere sull’AfD per favore”. Niente da fare, la segretaria dem, concluso il comizietto sull’unità del centrosinistra, volta le spalle ai microfoni e se ne va. “Non risponde”, constata a quel punto l’inviata, mentre Labate commenta: “Niente, non ha sentito la domanda o non vuole rispondere sul punto. Giulia, grazie comunque per averci provato”. Su Schlein sipario in studio, ma non sui social: sulla sola pagina Facebook “Siete dei poveri comunisti” il video, molto rilanciato anche su X, ha ottenuto finora quasi 2700 commenti. Non esattamente lusinghieri.