Quattro anni di lotta alle mafie: dal modello Caivano ai 130 latitanti arrestati, lo Stato si riprende il territorio in difesa della legalità

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Dal giro di vite sulla criminalità minorile alla caccia ai grandi latitanti. Il governo Meloni riafferma la sovranità della legge contro ogni zona franca

Il ripristino della legalità, la difesa dei cittadini onesti e la fine della tolleranza verso chi considera i territori della Repubblica come proprie “zone franche”. L’azione del governo guidato da Giorgia Meloni sul fronte della sicurezza interna rappresenta una netta inversione di tendenza rispetto al passato. Una strategia organica che ha trovato il suo manifesto politico e normativo nel Decreto Caivano, ma che si salda a una spietata ed efficace lotta al grande crimine organizzato, culminata in storici successi nella cattura dei latitanti.

Il “modello Caivano” e la responsabilizzazione delle famiglie

Nato come risposta istituzionale immediata e rigorosa ai drammatici fatti di cronaca che hanno sconvolto il comune campano, il Decreto Caivano ha scardinato i vecchi dogmi del permissivismo. Il provvedimento ha introdotto un principio fondamentale: l’impunità per i minori che delinquono non è più tollerabile. Abbassando a 14 anni il limite per l’applicazione del Daspo urbano e riformando i criteri per la custodia cautelare in carcere, l’esecutivo ha tolto alle organizzazioni criminali la possibilità di usare i giovanissimi come manovalanza intoccabile.

Allo stesso tempo, la norma ha colpito al cuore la povertà educativa, responsabilizzando direttamente le famiglie. La reintroduzione del reato penale, con pene fino a due anni di reclusione per i genitori che non mandano i figli alla scuola dell’obbligo, dimostra che la sicurezza si costruisce tanto con l’istruzione quanto con il rigore sanzionatorio. La successiva bonifica sociale e la rinascita di strutture simbolo, come il centro sportivo Delphinia, testimoniano la volontà di radicare lo Stato nei quartieri difficili.

130 milioni di euro: È il valore complessivo del bando destinato alla ristrutturazione totale e alla messa in sicurezza di 750 alloggi popolari all’interno del Parco Verde, un intervento volto a riqualificare strade, marciapiedi, aree verdi e locali commerciali rimasti nell’abbandono per oltre quarant’anni. 52 milioni di euro: La somma complessiva sbloccata dal Consiglio dei Ministri per finanziare il piano straordinario di interventi urgenti del Commissario straordinario. Il fondo unisce i 30 milioni iniziali stanziati a ridosso del decreto a un ulteriore incremento di 22 milioni per la rigenerazione urbana e la cessione di immobili pubblici alle associazioni del terzo settore. Altri 180 milioni di euro sono lo stanziamento derivante dai Fondi di Sviluppo e Coesione (FSC) sbloccato dall’esecutivo per esportare la strategia di riqualificazione delle periferie degradate del “modello Caivano” in altre realtà urbane complesse della penisola.

La fine delle grandi latitanze: lo Stato non tratta più, 130 grandi arresti

Ma la declinazione pratica della linea di fermezza dell’esecutivo si misura soprattutto sui successi nella lotta alle mafie. Il contrasto alla criminalità di strada e alle baby gang viaggia in parallelo con lo smantellamento dei vertici dei clan. Sotto la guida di questo governo, la determinazione della magistratura e l’efficacia investigativa delle Forze dell’Ordine hanno inferto colpi durissimi e storici alle cupole mafiose, assicurando alla giustizia figure che sembravano inafferrabili.

Sotto l’azione dell’esecutivo guidato da Giorgia Meloni sono stati catturati complessivamente oltre 130 latitanti. Il simbolo di questa epocale stagione di riscatto dello Stato è stata la cattura di Matteo Messina Denaro , il superlatitante di Cosa Nostra arrestato a Palermo dopo trent’anni di ricerche. Una vittoria a cui è seguita, pochi mesi dopo, la cattura di Pasquale Bonavota , esponente di primissimo piano della ‘ndrangheta scovato a Genova. I colpi ai clan sono proseguiti senza sosta fino alle operazioni più recenti, come l’arresto del camorrista Roberto Mazzarella , rintracciato sulla Costiera amalfitana e depennato dalla lista dei latitanti di massima pericolosità del ministero dell’Interno. L’inasprimento del 41 bis Il governo Meloni considera il regime carcerario duro del 41-bis un caposaldo imprescindibile della lotta alla criminalità organizzata. La linea dell’esecutivo è improntata alla “tolleranza zero”, escludendo qualsiasi ipotesi di ammorbidimento della misura. La sorveglianza interna viene affidata in via esclusiva al GOM (Gruppo Operativo Mobile) della Polizia Penitenziaria per elevare gli standard di sicurezza ed evitare capillarmente scambi di messaggi con l’esterno. In stretta connessione con il 41-bis, il primo atto normativo del governo Meloni è stato il decreto-legge per salvare e confermare l’ergastolo ostativo. La norma ha introdotto criteri estremamente rigidi e stringenti per l’accesso ai benefici penitenziari e alle misure alternative per i condannati per reati di mafia che non collaborano con la giustizia, blindando di fatto la detenzione a vita.

La sovranità della legge contro il degrado