Piccolotti e lo strafalcione virale: “Glielo dobbiamo imparare”. È questa la sinistra che accusa la destra di ignoranza? (video)

Il filmato torna virale

“Glielo dobbiamo imparare”. Proprio così. L’obbrobrio grammaticale che farebbe sobbalzare qualsiasi maestra elementare proviene dalla viva voce di un’esponente di spicco di quella sinistra con il birignao che vorrebbe dare lezioni di cultura alla destra. Quella che giorni fa ha sentenziato che gli elettori della premier Meloni sono ignoranti, anzi la votano perché non hanno studiato. A finire sbertucciata sui social da qualche ora è Elisabetta Piccolotti, deputata di Avs e consorte di Nicola Fratoianni. Rispunta e diventa subito virale, con valanghe di commenti tra l’ironico e il velenoso, un video in cui dal palco della festa nazionale di Alleanza Verdi e Sinistra lady Fratoianni firmava lo strafalcione. Notizia ghiotta, immortalata subito da un servizio di Striscia la Notizia (era settembre 2024) tutto dedicato alla pasdaran di Avs. Che, stando all’equazione di Stefano Bonaccini, militando fieramente a sinistra dovrebbe svettare per cultura e passione allo studio.

Lo strafalcione di Piccolotti alla festa di Avs: glielo dobbiamo imparare

“Tutto quello che Valditara ha messo in campo in questi mesi, ha questo sapore: ‘Gli studenti devono imparare a disciplinarsi e se non imparano a disciplinarsi glielo dobbiamo imparare con la repressione’”. Voilà la frase sgrammaticata finita sui social e rilanciata dalla Lega. Dopo quasi due anni il video del tg satirico viene riproposto e per la compagna Elisabetta sono guai. I commenti la fanno letteralmente nera. “Alzati alle 6 e studia l’italiano”, scrive un internauta.

Sui social rispunta il video che distrugge lady Fratoianni

“Capra ignorate”, commenta un altro. “Se avesse detto ‘insegnare’ almeno sarebbe stato italiano”, è uno dei commenti. Un altro scrive: “Comunque, orrori linguistici a parte, qui c’è la conferma di dove sta il vero fascismo: all’estrema sinistra, nemmeno conosce la grammatica italiana… ma è intellettuale perché anti-italiana di sinistra …. vada a fare un giretto”. “Gran bella figura”, scrivono in molti. “Non si fa il parlamentare perché bravo ma perché non sai i congiuntivi, differenza fra imparare e insegnare e principalmente devi essere moglie o parente di un sinistroide”. Un altro si domanda: “Bonaccini, sei proprio sicuro che gli ignoranti sono quelli di destra”.