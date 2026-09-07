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Paura per Emma Bonino: è in gravi condizioni. Le possibili cause del ricovero d’urgenza in ospedale
Foto: Imagoeconomica / ANDREA PANEGROSSI

La leader radicale

Paura per Emma Bonino: è in gravi condizioni. Le possibili cause del ricovero d’urgenza in ospedale

Politica - di Redazione - 7 Settembre 2026 alle 20:02

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Paura per le condizioni di salute di Emma Bonino, che si trova attualmente al pronto soccorso dell’Ospedale Santo Spirito di Roma. Sono in corso gli accertamenti e una valutazione dei parametri a seguito di un peggioramento della funzionalità respitoria. Resta vigile e lucida. È quanto riferisce il medico curante Claudio Santini che è in contatto costante con i medici del Santo Spirito. Bonino, 78 anni, era stata ricoverato presso lo stesso ospedale lo scorso anno dopo un malore il 30 novembre. La leader radicale in passato è stata colpita da un tumore al polmone e potrebbe essere questa la causa della sua improvvisa difficoltà nella respirazione. L’ospedalizzazione allora durò una settimana quando l’ex ministra tornò a casa. Nella storia clinica della Bonino c’è anche un microcitoma polmonare diagnosticato nel 2015 e superato nel 2023. Nell’ottobre 2024, l’ex ministra era stata presa in carico sempre dall’ospedale del centro storico di Roma per problemi respiratori, anche in quel caso con cure intensive.

Dieci anni fa l’annuncio del tumore al polmone, da cui è guarita, durante una diretta di Radio Radicale. “Recentemente mi sono sottoposta a dei controlli medici che hanno evidenziato la presenza di un tumore al polmone sinistro. Si tratta di una forma localizzata e ancora asintomatica, ma richiederà un trattamento lungo e complesso di chemioterapia che è già stato iniziato e che durerà almeno sei mesi. Non sono intenzionata a interrompere le mie attività perché da una passione, come quella politica, non ci si dimette, però è chiaro che le mie attività dovranno essere organizzate in base alle esigenze mediche”. Il tumore polmonare a piccole cellule, noto anche come microcitoma o small cell lung cancer (Sclc), è una forma rara di carcinoma polmonare, che rappresenta circa il 15% di tutti i tumori al polmone. Per le terapie è prevista la chirurgia limita a circa 1 paziente su 20 però, la radioterapia e la chemioterapia.

Emma Bonino, le grandi battaglie da radicale

Emma Bonino è una delle figure storiche del Partito Radicale e della stagione politica di Marco Pannella. Entra alla Camera per la prima volta nel 1976, a 28 anni, e nel corso della sua carriera viene eletta più volte sia nel Parlamento italiano sia in quello europeo.

Principali incarichi istituzionali: è stata commissaria europea dal 1995 al 1999, con competenze tra l’altro su aiuti umanitari, pesca e tutela dei consumatori; ministra del Commercio internazionale e delle Politiche europee nel governo Prodi II dal 2006 al 2008; vicepresidente del Senato dal 2008 al 2013; quindi ministra degli Esteri nel governo Letta.

Nel 2018 è tornata al Senato, eletta nel Lazio, rimanendovi fino alla conclusione della XVIII legislatura nel 2022. In quella legislatura ha fatto parte della componente +Europa del Gruppo Misto e della Commissione Politiche dell’Unione europea e della Commissione straordinaria per i diritti umani.

La sua storia è legata soprattutto alle campagne radicali sui diritti civili, aborto, referendum, lotta alla pena di morte, giustizia internazionale e diritti umani. A livello internazionale ha promosso campagne per la Corte penale internazionale, contro le mutilazioni genitali femminili e per la moratoria universale sulla pena di morte. E’ stata eletta per la prima volta al Parlamento europeo nel 1979 e successivamente rieletta. La dimensione europeista e internazionale è rimasta uno degli elementi centrali della sua attività politica. Deputata, senatrice, vicepresidente del Senato, parlamentare e commissaria europea, ministra nel governo Prodi e ministra degli Esteri nel governo Letta, con una carriera politica iniziata negli anni Settanta, Emma Bonino è un pezzo della storia del Paese, come il suo amico e pigmalione Marco Pannella.

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