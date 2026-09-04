«Occupazione, salari e disoccupazione: il governo Meloni batte tutti. A confronto i dati degli ultimi 20 anni»

Foto: Ansa foto / Filippo Attili/Palazzo Chigi

L'Esecutivo de record

Occupazione al 63%, disoccupazione al minimo storico e sotto media europea al 5,8%; tasso di occupazione femmine al 53,3% e retribuzioni su dell’11,5%: nel giorno in cui il governo Meloni conquista il record di Esecutivo più longevo e duraturo della storia della Repubblica, Fratelli d’Italia ricorda i risultati ottenuti in quattro anni di lavoro.

Lo fa attraverso i canali social ufficiali, mettendo a confronto i numeri elaborati negli anni dall’Istat ottenuti sul fronte dell’occupazione con quelli dei governi di Conte, Renzi, Prodi che si sono succeduti negli ultimi 20 anni. E la differenza di risultati ottenuti da Meloni e la sua squadra di governo, a partire dal ministro del Lavoro Marina Calderone, oltre a essere evidente è schiacciante.

Occupazione e nuovi posti di lavoro stabili

Sul fronte dell’occupazione, con 1 milione e 305mila posti di lavoro a tempo indeterminato in più l‘indice sale al 63,2%, segue Giuseppe Conte che tra il I e il II governo ha peggiorato i suoi numeri passando dal 58,8% dell’esecutivo giallo-verde al 57,7 dei risultati ottenuti con Pd e sinistra.

Cresce l’occupazione femminile

Importante il dato dell’occupazione femminile, al 53,3%: il più vicino è sempre il Conte I distaccato di oltre 3 punti percentuali.

Retribuzioni su: Meloni fa 11 volte meglio dei predecessori

Poi le cifre si differenziano notevolmente passando al dato delle retribuzioni: in 4 anni sono aumentate dell’11,5% con Meloni. Un dato eclatante che doppia quello del Prodi II fermo al 5,3% e addirittura 11 volte più alto di quello ottenuto dal leader del M5S.

Disoccupazione: è record assoluto

Numeri importanti, fino ad arrivare a quello che vale il record e che per i dati Istat costituisce il livello più basso mai rilevato dall’inizio delle serie storiche comparabili: la disoccupazione tocca quota 5,8%: quasi la metà di quella ai tempi “dei Conte” e molto meno della metà ai tempi di Renzi.

“I governi di sinistra hanno fallito sulle politiche del lavoro. È un dato di fatto.

Giorgia Meloni li batte tutti: per stabilità e risultati.” scrive Fratelli d’Italia nel presentare agli utenti la grafica”, mentre si prepara ad accogliere a Bari Giorgia Meloni e tutta la squadra del governo dei record.