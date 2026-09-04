Meloni, il giorno del record: «Siamo il governo più longevo grazie agli italiani. Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo al futuro»

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Giorgia parla sui social

Nel giorno in cui la storia la incorona Presidente del Consiglio alla guida del governo più longevo e duraturo della storia della Repubblica, Giorgia Meloni affida ai social il suo pensiero. Lo fa di buona mattina, raccontando, ringraziando, guardando avanti.

In attesa dell’evento che questa sera la porterà sul palco di Bari insieme a tutta la sua squadra di governo, Meloni si rivolge agli italiani e scrive un lungo ed emozionante post: «Oggi il nostro Governo diventa il più longevo della storia della Repubblica italiana. È un dato che accolgo con gratitudine e con un forte senso di responsabilità. Perché la stabilità non è un record da esibire, ma la condizione che consente a una Nazione di programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare.

In questi anni abbiamo lavorato per aumentare l’occupazione, ridurre la disoccupazione, sostenere famiglie e imprese, rafforzare la sicurezza, governare i conti pubblici con serietà e restituire all’Italia peso e credibilità sulla scena internazionale. I risultati ci sono, ma sappiamo bene quante cose restino ancora da fare», scrive la prima presidente del Consiglio donna che da oggi ha battuto l’ennesimo record.

Merito di una coalizione che governa unita con una sola visione

Un lavoro di squadra quello rivendicato dal capo dell’Esecutivo «Questa stabilità non è merito di una persona sola. È il risultato di una coalizione unita, che governa da quattro anni con una visione comune e che ha scelto di stare insieme non contro qualcuno, ma per realizzare un progetto per l’Italia. Non credo sia un caso che, da oggi, i tre Governi più longevi della storia repubblicana siano tutti governi di centrodestra. La stabilità si costruisce quando un’alleanza condivide valori, obiettivi e una visione della Nazione, non quando l’unica ragione per stare insieme è impedire agli altri di governare».

La stabilità che esiste grazie agli italiani

La premier poi precisa che «soprattutto, questa stabilità esiste grazie agli italiani che nel 2022 ci hanno dato fiducia. Una fiducia che non abbiamo mai considerato un assegno in bianco e che non daremo mai per scontata. Il prossimo anno torneremo davanti ai cittadini con quello che abbiamo fatto, con quello che resta da fare e con la nostra idea di futuro. E saranno ancora una volta loro a decidere se meritiamo di continuare questo cammino».

Avanti con il lavoro

«Intanto il lavoro va avanti. E questa sera ci vediamo a Bari, insieme alla grande comunità di Fratelli d’Italia. Sarà l’occasione per guardarci negli occhi, fare il punto sulla strada percorsa e, soprattutto, parlare di quella che abbiamo ancora davanti.

Avanti, con i piedi per terra e lo sguardo rivolto al futuro» conclude Meloni.